Bitcoin ed Ethereum: ottobre inizia al ribasso, cosa devi fare OGGI

Attualmente Bitcoin ed Ethereum non riescono a risollevarsi da una zona difficile che li sta tenendo ancorati alle quotazioni di fine settembre 2022. Il nuovo mese entrante, quello di ottobre, è iniziato colorandosi di rosso.

Le prime due criptovalute, per capitalizzazione di mercato, hanno registrato un calo che si inserisce nella soglia tra lo 0,5% e il 2%. Una percentuale decisamente bassa rispetto a quelle a cui abbiamo assistito quando questo inverno crittografico ebbe inizio.

Tuttavia, c’è ancora speranza per questi due asset digitali. Secondo gli esperti, Bitcoin ed Ethereum si trovano in un mercato orso temporaneamente, pronti per risalire la china, ma tra un po’ di tempo. Proprio per questo, è adesso il momento di acquistare le due monete.

Bitcoin ed Ethereum senza aumenti all’orizzonte

In passato, ottobre è sempre stato un mese forte per la regina delle criptovalute. Tuttavia, sia Bitcoin che Ethereum hanno finito male settembre e iniziato peggio i primi giorni del mese. Infatti, la loro quotazione è rimasta in stallo fossilizzandosi sulla precedente posizione.

Al momento della scrittura, Bitcoin è scambiato a 19.194 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 367,92 miliardi di dollari. Sulla prima crypto al mondo si è espresso Joe DiPasquale, CEO di BitBull Capital, che ha affermato:

L’indecisione e la mancanza di acquisti al di sopra dei 20.000 dollari stanno spingendo Bitcoin a testare i suoi minimi recenti. Se cadremo bruscamente, il prezzo potrebbe scendere presto e fare una bella ripresa. Tuttavia, la maggior parte dei rialzisti potrebbe essere spaventata a morte prima che ciò accada.

Anche Ethereum non sta registrando aumenti al momento. La seconda crypto al mondo ora è scambiata a un prezzo di 1.289 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 157,70 miliardi di dollari. Una bella discesa che gli analisti prevedono si trasformerà in ascesa, ma col tempo.

