Bitcoin fonte di guadagno a lungo termine: come seguire Jordan Belfort

Jordan Belfort, il cosiddetto lupo di Wall Street, ha rivelato la sua idea su Bitcoin in merito alle potenzialità di questa criptovaluta. A essere appetibile, secondo Belfort, è l’investimento long term che garantisce in futuro un’ottima prospettiva di guadagno. In altre parole cosa intende dire?

Sostanzialmente che sarebbe strano se, investendo in Bitcoin, dopo 3 o 4 anni il guadagno non risulterebbe interessante. Quindi, la sua convinzione è che acquistando BTC adesso potrai fare “molti soldi” tra qualche anno. Una nozione che anche altri sostengono nei confronti della prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Ma come si può percorrere questa strada per vedere se Belfort ha ragione e, nel caso, beneficiare di una buona crescita della regina delle crypto nel corso dei prossimi anni? Applicare quanto da lui detto non è difficile, anzi è più facile di quanto si possa pensare. Solo occorre scegliere gli strumenti giusti.

Un modo sicuramente valido e vantaggioso è aprire un conto su Coinbase. Questo exchange permette di attivare un piano di accumulo programmato per detenere Bitcoin per tutto il tempo che vuoi e così beneficiare della sua crescita durante i prossimi mesi o anni.

Bitcoin fa cambiare idea a Belfort sulle criptovalute

Nel “lontano” 2017, Jordan Belfort era abbastanza scettico circa le criptovalute in generale. Al contrario, Bitcoin sembra essere riuscito a fargli cambiare idea totalmente. Infatti, attualmente vede questo asset digitale come un’opportunità di guadagno certa per chi ha pazienza di aspettare:

Penso che il problema – ha affermato Belfort a Yahoo Finance – in questo momento sia che devi guardare al Bitcoin e non prendere un orizzonte di 12 o 24 mesi. Con ragionevole fortuna, penso che se prendi un orizzonte di 24 mesi, quasi sicuramente guadagnerai soldi. Credo che se prendi un orizzonte di tre, quattro, cinque anni, sarei scioccato se non facessi soldi perché i fondamentali sottostanti, credo, sono davvero forti.

Ma cosa permetterà alla regina delle criptovalute di diventare uno strumento di guadagno così importante come dice Belfort? Esponendo la sua teoria, il guru delle criptovalute, come ama autodefinirsi, ha anche spiegato che l’inflazione sarà l’elemento chiave del suo potere di guadagno futuro:

C’è un’offerta limitata e poiché l’inflazione continua ad andare e venire, a un certo punto, ci sarà abbastanza maturità con Bitcoin per cui inizierà a essere trattato più come una riserva di valore e meno come una crescita scorta.

Tutti possono mettere in pratica ciò che Belfort ha spiegato. Un modo per farlo è attivando un piano di accumulo programmato. Grazie a Coinbase, l’exchange più famoso al mondo, puoi detenere long term i tuoi acquisti di BTC e così attendere il prossimo rialzo della regina delle criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.