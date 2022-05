Bitcoin: il famoso investitore Bill Miller è rialzista

Bitcoin è la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato. Rispetto alle altre crypto, durante il recente crollo, è riuscita a mantenere la sua posizione dominante. Oggi conta circa 563 miliardi di dollari.

Nonostante il suo ritmo altalenante, che in questi ultimi giorni evidenzia una certa volatilità, c’è chi continua ad alimentare un sentiment positivo. Infatti, il famoso investitore Bill Miller, pioniere crittografico, si è nuovamente riconfermato rialzista nei confronti di Bitcoin.

Addirittura, questo veterano della criptosfera, ha fatto sapere di non aver venduto nemmeno uno dei suoi bitcoin durante questo periodo. Al contrario, rispetto alla paura dilagante, ha spiegato che tutti dovrebbero investire una parte del loro patrimonio in questa criptovaluta.

Vendere Bitcoin in questo momento è una delle cose da non fare e Miller lo sa bene. Puoi acquistare la regina delle crypto su BitMEX. L’exchange è fortemente votato verso questo asset digitale. La piattaforma offre tantissime opportunità di investimento.

Bitcoin tornerà a crescere

Secondo Bill Miller, Bitcoin tornerà a crescere avviandosi presto verso un trend rialzista. Si tratta di una visione ottimista che cozza con i recenti prezzi registrati dalla regina delle criptovalute in questi giorni. Alla domanda se ne avesse venduti alcuni ha detto: “La risposta breve è no“.

Ho subito almeno tre ribassi superiori all’80% – ha spiegato Miller alla CNBC – lo possiedo come polizza assicurativa contro la catastrofe finanziaria. Non ho ancora sentito una buona argomentazione sul perché qualcuno non dovrebbe mettere almeno l’1% del proprio patrimonio netto liquido in bitcoin.

Ovviamente, ottimismo non significa che Bitcoin non possa scendere da qui ai prossimi giorni. Nondimeno, la sua visione sulla regina delle criptovalute, rispetto al suo andamento, non è cambiata, e rimane indubbiamente rialzista. Inoltre, Miller ha aggiunto:

Se le persone hanno perso molti soldi in criptovalute, hanno speculato su cose di cui non sanno nulla, soprattutto se sono sorprese di aver perso denaro perché la maggior parte delle ICO che sono arrivate nel 2017 sono andate a zero.

Puoi anche tu decidere di acquistare Bitcoin e detenerlo a lungo termine aprendo un conto gratuito su un exchange crypto. Tra i molti disponibili il più votato a questo asset digitale è BitMEX che, tra l’altro, offre una gamma completa di funzionalità e servizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.