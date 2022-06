Bitcoin nel mercato rialzista è meglio dell'oro

Nonostante il momento difficile di Bitcoin, ci sono ancora molti sostenitori che non mancano di rimarcarne proprietà e qualità. Tra questi c’è anche Stanley Freeman Druckenmiller, investitore americano, gestore di hedge fund e filantropo.

Il miliardario ha detto espressamente di preferire Bitcoin all’oro in un mercato rialzista inflazionistico. In altre parole, il suo obiettivo è quello di detenere in percentuale maggiore BTC rispetto all’oro. Al contrario, in un mercato ribassista la sua preferenza torna sull’oro.

Di sicuro, se penso che avremo un mercato rialzista inflazionistico, vorrei possedere bitcoin più dell’oro.

Se pensassi che avremo un mercato ribassista – sai cose tipo stagflazione – vorrei possedere l’oro. Questa è la mia ipotesi andando avanti da questo punto.

Bitcoin e le criptovalute: il futuro per Druckenmiller

Questo periodo per Bitcoin non è uno dei migliori. Il prezzo è crollato sotto i 27.000 dollari e la soglia dei 33.000, che settimana scorsa sembrava raggiungibile, ora sembra invece più lontana. In merito a ciò e al mercato delle criptovalute attuale, Druckenmiller si è espresso prevedendo un possibile futuro:

Sarei molto sorpreso se la blockchain non fosse una vera forza nella nostra economia – diciamo tra cinque anni da oggi a 10 anni da oggi – e non un grande disgregatore. Le società che saranno state fondate da qui ad allora andranno molto bene, ma sfideranno anche cose come le nostre società finanziarie e causeranno molte interruzioni. Quindi, trovo le criptovalute interessanti.

Quest’uomo detiene un patrimonio netto di 6,8 miliardi di dollari e attualmente è CEO di Duquesne Family Office LLC. Questa società è responsabile della gestione del patrimonio di Stanley Druckenmiller. Il campo di investimento varia in diversi settori con una predilezione verso la tecnologia.

