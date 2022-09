Bitcoin è un naufragio: ecco l'economista che chiama babbei i trader

Peter Schiff, economista di fama mondiale, anche questa volta non ha lesinato parole dure contro Bitcoin e i suoi sostenitori. Paragonando la regina delle criptovalute a una nave che fa naufragio, ha definito i suoi trader dei semplici “babbei” che ci stanno salendo a bordo.

Secondo una sua analisi dei fatti, questa crypto sarebbe da troppo tempo posizionata sotto i 20.000 dollari. Questo non confermerebbe il fatto che un tale prezzo sia un’occasione per acquisire altre monete BTC, ma più che altro sarebbe un indizio per correre ai ripari.

In un suo recente tweet non si è risparmiato di certo nella sua critica aspra nei confronti di Bitcoin. Da un certo punto di vista ci siamo anche abituati, ma il suo affondo questa volta è stato particolarmente duro e alcuni non lo hanno ancora digerito:

I mercati raramente danno agli investitori molto tempo per acquistare il minimo. Bitcoin è stato scambiato vicino a $ 20.000 negli ultimi 12 giorni. Più probabilmente $ 20.000 si riveleranno un doppio fondo, dando agli idioti tutto il tempo per salire a bordo di una nave che affonda. Meglio abbandonare la nave prima cada a pezzi.

Bitcoin è una nave che sta affondando

Il noto economista Peter Schiff è scettico nei confronti di Bitcoin e lo ha dichiarato con il suo modo di fare sempre colorito e intransigente. La competizione che BTC ha nei confronti delle altre 21.000 criptovalute, inclusi anche NFT e altri asset digitali, la rende molto vulnerabile.

Ciò, secondo Schiff, è dato dal fatto che ora si trova al livello più basso del suo indice di dominance. Infatti, BTC è sceso al 38,1%. In alternativa, l’economista no-crypto incoraggia gli investitori in criptovalute a vendere le loro posizioni per acquistare metalli preziosi come ad esempio l’oro. Il consiglio lo ha dato in modo decisamente energico:

I babbei avranno tutto il tempo per salire a bordo di una nave che affonda. È meglio lasciare questa nave prima che cada a pezzi.

Tra questi ha tenuto conto anche di suo figlio Peter? Ricordiamoci che lui è un massimalista di Bitcoin e spesso è in contrasto con le affermazioni così integraliste di suo padre. Nondimeno, molti credono in BTC e continuano ad acquistare questa criptovaluta.

