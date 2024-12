Bitcoin oltre la soglia dei 100mila dollari: cosa significa e quali scenari si aprono

Il Bitcoin, nei giorni scorsi, ha raggiunto il suo traguardo storico. Superando per la prima volta la soglia dei 100mila dollari, questa criptovaluta ha segnato un momento cruciale, aprendo nuovi scenari per il futuro del mercato delle valute digitali. Con eToro hai una piattaforma semplice e intuitiva per investire in criptovalute e azioni.

Siamo nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2024 quando, la criptovaluta più famosa al mondo, ha toccato il suo nuovo massimo storico di 103800,44 dollari. Il superamento della barriera dei 100mila dollari rappresenta non solo un traguardo simbolico, ma anche un importante segnale per il mercato e gli investitori.

“Dal punto di vista tecnico, il livello dei 100.000 dollari rappresenta un’importante resistenza simbolica, il cui superamento potrebbe attirare nuovi capitali, soprattutto grazie alla rinnovata fiducia degli investitori di lungo periodo“, ha commentato la recente impennata di Bitcoin Stefano Bargiacchi di Directa SIM.

Bitcoin: le ragioni dietro la crescita

Sono diversi i fattori che hanno contribuito alla recente impennata del valore di Bitcoin. Vediamoli insieme.

Effetto Trump. La recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi ha giocato un ruolo significativo nella spinta di BTC ai 100mila dollari. Infatti, Trump è un noto sostenitore delle criptovalute e ha alimentato un clima di entusiasmo nei mercati finanziari legati alla blockchain. Nomina di Paul Atkins alla SEC. Anche l’annuncio della probabile nomina dell’avvocato repubblicano Paul Atkins a capo della Securities and Exchange Commission (SEC) ha rafforzato il sentiment positivo, essendo l’Atkins un sostenitore delle monete digitali. Afflussi negli EFT. Gli afflussi record negli exchange-traded fund (ETF) dedicati a Bitcoin, disponibili anche su eToro, hanno segnato una crescente adozione istituzionale.

Detto questo, gli analisti prevedono diversi scenari possibili per il futuro di Bitcoin:

consolidamento e crescita : se le politiche economiche globali rimarranno favorevoli e l’adozione istituzionale continuerà a crescere, la criptovaluta più famosa al mondo potrebbe stabilizzarsi sopra gli 80 mila dollari, con potenziali incrementi verso i 100mila dollari nel medio termine;

: se le politiche economiche globali rimarranno favorevoli e l’adozione istituzionale continuerà a crescere, la criptovaluta più famosa al mondo potrebbe stabilizzarsi sopra gli 80 mila dollari, con potenziali incrementi verso i 100mila dollari nel medio termine; volatilità e correzioni : nonostante il trend positivo, BTC potrebbe dover affrontare resistenze significative intorno ai 100mila dollari, portando a possibili nel breve termine;

: nonostante il trend positivo, BTC potrebbe dover affrontare resistenze significative intorno ai 100mila dollari, portando a possibili nel breve termine; ulteriore crescita: BTC potrebbe raggiungere i 200mila dollari entro il 2025 secondo alcuni analisti, come quelli di Bernstein.

“Ora nessuno può continuare a ignorare bitcoin. Il superamento dei 100.000 dollari potrebbe fungere da volano, in quanto scatterebbe una corsa per non perdere un treno che diventa chiaro a tutti ha ancora molto da correre“, ha spiegato Ferdinando Ametrano, amministratore delegato di CheckSig e docente di Bitcoin and Blockchain Technology presso l’Università Milano-Bicocca.