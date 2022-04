Bitcoin per la prima volta a garanzia di un prestito Goldman Sachs

È la prima volta che Goldman Sachs, banca d’affari americana con sede a New York City, ha scelto Bitcoin come collaterale in un prestito di contanti da lei offerto. Si tratta di una struttura di prestito garantito dalla regina delle criptovalute.

Spesso Goldman Sachs ne aveva parlato ed era stata tre la maggiori banche ad aver proposto Bitcoin come collaterale. La notizia risale a dicembre 2021 e ora, a fine aprile 2022, raccogliamo i primi frutti. Un’idea che ha trovato concretezza proprio in questa grande banca d’affari.

Secondo quanto riferito a Bloomberg da un portavoce dell’istituto, Goldman Sachs avrebbe prestato contanti garantiti da Bitcoin di proprietà del mutuatario. Questo accordo si è rivelato interessante per la sua struttura e la relativa gestione del rischio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno.

Buona notizia per Bitcoin che sta ancora lottando per risalire la china e superare i 40.000 dollari. Attualmente la criptovaluta è scambiata a 39.500 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 751,57 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Bitcoin permette a Goldman Sachs di ampliare la sua offerta di banca

Fondamentalmente Bitcoin sta permettendo a Goldman Sachs di sviluppare e ampliare la sua offerta come banca di nuova generazione. Il settore crittografico è in forte crescita e questo istituto di credito da tempo ha già in mente come poterlo sfruttare per il suo business.

La decisione di Goldman Sachs nell’utilizzare Bitcoin come collaterale per un prestito arriva in una fase storica dove Wall Street sta abbracciando le criptovalute. Queste banche stanno incrementando sempre di più le loro offerte crittografiche invertendo il clima di resistenza e incertezza, che prima impediva un rapporto di fiducia con la criptosfera.

Le criptovalute si sono, per così dire, inserite in alcune fasce delle banche istituzionali. Tra queste possiamo menzionare il trading, l’investment banking e la gestione patrimoniale. Ora Goldman Sachs ha anche inaugurato i prestiti a lungo termine con Bitcoin come collaterale.

