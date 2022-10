Bitcoin dà cenni di risalita, vale ancora la pena acquistare?

La situazione di Bitcoin è particolarmente spinosa in questi giorni. Negli anni non eravamo abituati a un mese di ottobre così rallentato dove le criptovalute stanno reagendo ai mercati e all’economia internazionale con estrema timidezza.

Dopo un inizio negativo, da oggi BTC si sta colorando di verde. Ovviamente è ancora presto per cantare vittoria, ma potrebbe diventare troppo tardi, in futuro, acquistarlo per approfittare di un mercato “orso”. Ecco perché molti analisti spingono per l’adozione ora.

Un modo pratico e veloce per acquistare Bitcoin è aprire un conto su AvaTrade. Questo exchange ti permette di riconoscere qual è l’asset del momento e iniziare a negoziarlo in pochissimi clic. Stiamo parlando del broker leader di mercato che offre CFD sulle migliori criptovalute di sempre.

Bitcoin protagonista di 24 ore intense

Stiamo tutti tifando per Bitcoin, impegnato in una scalata verso i 20.000 dollari. Nelle ultime e intense 24 ore, la regina delle criptovalute ha collezionato un aumento pari a +3,79%. Al momento della scrittura è scambiata a un prezzo di 19.904 dollari.

Bisogna però specificare che ci sono momenti in cui torna a quota 19.850 dollari circa, allontanandosi dalla vetta per la quale è impegnato in questa scalata. La sua capitalizzazione di mercato, attualmente, conta 381,66 miliardi di dollari.

Secondo alcuni esperti in criptovalute, Bitcoin ha sempre dato il suo meglio nell’ultimo trimestre dell’anno. Quindi potremmo assistere a una media di rendimento trimestrale magari non sopra al 100%, come in passato, ma almeno migliorativa. Per questo chi vuole approfittare del momento down dovrebbe farlo quanto prima.

Aumentare le proprie posizioni BTC è facile e veloce attraverso un buon exchange. Forse hai già aperto un conto attivo con una delle piattaforme più gettonate. Il nostro consiglio è quello di diversificare gli acquisti anche su altre piattaforme, magari puntando sui CFD di criptovalute.

Un’ottima soluzione può essere AvaTrade che offre funzionalità all’avanguardia e un sistema forte e sicuro. Aprire un conto gratuito è facile e la sua piattaforma è così intuitiva da essere adatta anche a chi è alle prime armi nel mondo crittografico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.