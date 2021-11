Bitcoin: da oggi ricarichi Young Platform gratis con Satispay

Da oggi tutti gli utenti di Young Platform potranno caricare Bitcoin sul loro wallet gratuitamente grazie all'integrazione di Satispay. Una notizia bomba che farà felici in molti. In pochissimi click chiunque potrà ricaricare il suo portafoglio digitale con le crypto disponibili sulla piattaforma. Scopriamo insieme questa sensazionale novità.

Grazie a Satispay potremo caricare gratuitamente Bitcoin su Young Platform

Dopo la notizia che PayPal ha aperto la strada alle crypto, eccone un'altra che riguarda in particolare gli utenti italiani. Ebbene sì, ricaricare di Bitcoin il proprio portafoglio digitale, con Satispay, non è mai stato così semplice, veloce e, soprattutto, economico, anzi gratuito. Infatti, notizia di qualche ora fa, Young Platform, principale e apprezzato exchange italiano di criptovalute, ha integrato Satispay nel suo sistema. Precisiamo che questo sistema di mobile payment conta in Italia oltre 2 milioni di utenti attivi.

Satispay arriva su Young Platform! 🤩 Da oggi potrai depositare su Young Platform tramite Satispay:

– Accredito istantaneo ✅

– Zero commissioni✅

– 20% di Cashback se ti registri su Satispay tramite Young Platform ✅ Scopri di più👇🏻https://t.co/9Iq6ZtXLGV Cc: @satispay pic.twitter.com/YBqoSBsoAN — Young Platform (@youngplatform) November 22, 2021

In pratica ciascun utente potrà ricaricare Young Platform non più solo tramite bonifico bancario o carta di credito, ma anche tramite Satispay. Tra l'altro gratuitamente, senza quindi commissioni aggiunte. Scopriamo insieme come ha annunciato questa notizia il CEO e Co-Founder di Young Platform, Andrea Ferrero:

“Young Platform e Satispay sono due aziende italiane che condividono molti punti in comune e siamo certi che questa integrazione semplificherà ulteriormente la vita ai nostri utenti. Il nostro obiettivo è quello di continuare a offrire alla nostra community nuove modalità di accesso al mercato delle criptovalute: da oggi tutto questo diventa ancora più facile“.

Ma quali criptovalute sono supportate con questo nuovo metodo di ricarica? Gli utenti, con Satispay, potranno acquistare oltre 25 criptovalute tra le più diffuse e presenti sulla piattaforma. Tra queste ovviamente non possono mancare Bitcoin ed Ethereum. Quindi ampia libertà di scelta e movimenti e il tutto completamente gratis. Davvero niente male. Un ottimo traguardo evidenziato anche dalla dichiarazione di Diego D’Aquilio, Business Developer di Young Platform:

“Essere la prima realtà crypto ad integrare Satispay è per noi motivo di grande soddisfazione. Stiamo lavorando per andare ad aggiungere nei prossimi mesi sempre più nuove funzionalità che permetteranno ai nostri utenti di accedere a Bitcoin e a tutte le principali criptovalute: questa integrazione con Satispay è solo il punto di partenza“.