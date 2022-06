Bitcoin dopo un rimbalzo sopra i 20 mila dollari torna a 19 mila

In questi giorni è particolarmente difficile scrivere di Bitcoin in merito alla sua quotazione. Seguire il suo trend di mercato si sta rivelando un’impresa vista la sua costante volatilità che non dà tregua nemmeno durante il weekend.

Se il suo prezzo di scambio è rimbalzato sopra i 20.000 dollari qualche ora fa, attualmente si trova già sotto e più precisamente a 19.000 dollari. È da diversi minuti che sta giocando tra queste due fasce con un rialzo che, nelle ultime 24 ore, è di +10,44%.

Ovviamente sono molti gli investitori preoccupati di questa altalena che, ultimamente, sta sempre più assomigliando a un gioco pericoloso che a un passatempo divertente. Nondimeno, molti stanno approfittando del calo di Bitcoin per acquistare monete e detenerle a lungo termine.

Bitcoin riflette la propensione al rischio dei trader

In queste ultime ore è particolarmente evidente che Bitcoin sta riflettendo la propensione al rischio dei trader. Una buona notizia, visto che il mercato continua con un saliscendi particolarmente sfiancate per chi, invece, reagisce con paura a questi improvvisi cali.

Al contrario, fa bene combattere la volatilità delle criptovalute mettendo in atto alcuni consigli particolarmente utili a non farsi prendere dal panico e a sfruttarla a dovere. Tanto, come ben sappiamo, si tratta di una caratteristica ormai congenita agli asset digitali.

Questo balzo verso l’alto di Bitcoin risponde in maniera opposta alla scelta di Celsius nel sospendere i prelievi in criptovalute. L’atteggiamento di questi acquirenti è stato ben spiegato da Jordi Alexander, di Selini Capital, che a CoinDesk ha affermato:

Gli acquirenti disponibili sono stati in costante attesa di acquistare monete a basso costo. Devono determinare se riusciranno ad acquistare un altro 20% in meno, o se questa è la loro possibilità. Se aspettano troppo a lungo, dovranno inseguire più in alto.

La domanda chiave è se la vendita forzata che abbiamo visto si sta concludendo o se ci sono ancora venditori in difficoltà.

