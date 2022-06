Celsius sospende i prelievi crypto: scelta saggia o mossa sbagliata?

Lunedì 9 giugno 2022 l’exchange Celsius ha annunciato di aver sospeso i prelievi di criptovalute. Questa decisione è arrivata a causa dell’estrema volatilità dei mercati crittografici. Teniamo presente che Bitcoin attualmente si trova a 22.000 dollari circa, il livello più basso da dicembre 2022.

Nelle ultime 24 il trend discendente della regina delle criptovalute ha registrato un calo di circa un 8%. Anche Binance aveva perciò deciso di fermare i prelievi Bitcoin per poi averli già ripristinati. È ovvio che la decisione di Celsius ha generato diversi commenti tra gli analisti.

Alcuni pensano che questa sia stata una scelta saggia per proteggere i fondi degli utenti. Altri, al contrario, sono dell’avviso che si tratti di una mossa sbagliata. Intanto l’etere sta precipitando del 17% in una situazione che sta preoccupando molti investitori.

Se da una parte gli investitori sono stati travolti dalla decisione di Celsius di sospendere i pagamenti in criptovalute, dall’altra gli analisti si sono divisi. Alcuni pensano che questa mossa possa proteggere i fondi degli utenti.

Tra questi c’è Fabio Pezzotti, CEO del fondo di investimento crittografico Iconium, il quale pensa che la scelta di Celsius potrà proteggere i clienti da questa particolare volatilità. Durante una conversazione in chat Pezzotti ha spiegato:

Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare voci secondo cui Celsius era diventato insolvente a causa della sua elevata esposizione a stETH, il derivato Ethereum di Lido Finance che ha iniziato a perdere il suo “peg” ETH la scorsa settimana. Parlare di “peg” non è del tutto corretto in quanto gli stETH sono strumenti derivati ​​garantiti da ETH 1:1. Ma poiché diventano riscattabili solo dopo la fusione di Ethereum, il prezzo di stETH viene deciso dal mercato, che ha determinato un fattore di sconto sulla conversione anticipata.

Celsius teneva stETH per fornire rendimenti sugli ETH depositati dai loro clienti sulla sua piattaforma. Il FUD generato dallo stETH depeg e le attuali condizioni di mercato hanno prosciugato le riserve di Celsius, costringendo la società a sospendere i prelievi per stabilizzare la liquidità. Si tratta di una misura preventiva, già vista durante i crolli di mercato, che serve proprio ad evitare un crollo totale.