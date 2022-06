Criptovalute: servizi di prelievo sospesi per condizioni di mercato estreme

Sono le “condizioni di mercato estreme” ad aver portato Celsius, noto servizio di prestito di criptovalute, ad annunciare la sospensione dei servizi di prelievo. In una nota ufficiale, pubblicata il 13 giugno 2022, ha fatto sapere di aver messo in pausa i suoi prodotti di scambio e trasferimento.

In poche parole, la società ha avvisato che prestiti e prelievi sono stati messi in pausa da ora e fino a data da definirsi. La società ha dichiarato di agire nei migliori interessi della sua comunità. Attivando una nuova clausola nei suoi Termini di Utilizzo, Celsius ha dichiarato:

A causa delle condizioni di mercato estreme, oggi annunciamo che Celsius sospenderà tutti i prelievi, gli swap e i trasferimenti tra conti. Stiamo intraprendendo questa azione oggi per mettere Celsius in una posizione migliore per onorare, nel tempo, i suoi obblighi di ritiro.

Criptovalute e Celsius: trasferiti 104 mila ETH a FTX

Alla notizia della sospensione dei prelievi di Celsius si è aggiunta anche quella del giornalista crypto Colin Wu che, sul suo account Twitter, Wu Blockchain, ha fatto sapere che il servizio di prestito di criptovalute ha trasferito circa 104.000 ETH al noto exchange FTX:

Aggiornamento: Celsius ha trasferito circa 104.000 ETH a FTX negli ultimi tre giorni, inclusi circa 50.000 ETH oggi, 12.000 ETH ieri e 42.000 ETH l’altro ieri. Inoltre, Celsius ha anche trasferito circa 9.500 WBTC a FTX oggi.

Ovviamente Celsius di ciò non ha fatto menzione, ma ha specificato che la società sta lavorando duramente per riportare nel più breve tempo possibile i servizi di prestito, prelievo e scambio attivi. Infatti, nella nota ufficiale ha affermato:

Comprendiamo che questa notizia è difficile, ma riteniamo che la nostra decisione di sospendere prelievi, scambi e trasferimenti tra account sia l’azione più responsabile che possiamo intraprendere per proteggere la nostra comunità. Stiamo lavorando con un obiettivo unico: proteggere e preservare le risorse per soddisfare i nostri obblighi nei confronti dei clienti. Il nostro obiettivo finale è stabilizzare la liquidità e ripristinare prelievi, swap e trasferimenti tra conti il ​​più rapidamente possibile. C’è molto lavoro da fare mentre prendiamo in considerazione varie opzioni, questo processo richiederà tempo e potrebbero esserci dei ritardi.

