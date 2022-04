Fan Token: anche la NFL entra nel mondo crypto

Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale di Socios, tredici squadre della National Football League annunceranno a breve la loro partnership con la piattaforma. Ciò vuol dire che entreranno nel mondo ancora inesplorato dei Fan Token.

Si tratta dei primi accordi crittografici a tema per la NFL, ma che sta seguendo le orme di molti altri settori dello sport che già da tempo ci sono dentro mani e piedi. Basti pensare al recente accordo tra Socios e la UEFA che ha portato i Fan Token alle stelle. Anche in Italia i tifosi stanno impazzendo per gli NFT di calcio delle loro squadre del cuore.

Fan Token NFL: arriva l’accordo con Socios

Dopo la UEFA anche la NFL ha stretto una partnership con Socios, famosa piattaforma di Fan Token. Facendo seguito alla scelta della New England Patriots, altre 13 squadre della National Football League annunceranno questo importantissimo accordo. Ecco quali sono:

Atlanta Falcons

Baltimore Ravens

Chicago Bears

Cleveland Browns

Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams

Miami Dolphins

New York Giants

Philadelphia Eagles

Pittsburgh Steelers

San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers

Washington Commanders

Non si è fatto di certo attendere l’annuncio ufficiale di Socios, la piattaforma di Fan Token più famosa al mondo. La società ha così rivelato l’accordo stretto con le tredici squadre della NFL sopra elencate:

Socios.com è il primo partner blockchain-crypto nel football americano dopo aver annunciato The Patriots a novembre dello scorso anno.

Non potremmo essere più felici di accogliere 13 franchising di football americano nella famiglia Socios.com.

