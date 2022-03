Fan Token alle stelle dopo l'accordo tra Socios e la UEFA

I Fan Token stanno prendendo sempre più piede e in questi ultimi giorni hanno visto un’impennata storica. Questo record è certamente arrivato grazie all’interesse dei tifosi di calcio, maggiori destinatari di questi NFT speciali e celebrativi, ma soprattutto a seguito del nuovo accordo annunciato e stabilito tra due importanti attori.

Stiamo parlando della UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, e di Socios, il protocollo famoso per la creazione di questi token non fungibili speciali. Proprio quest’ultimo potrebbe essere il fattore trainante dell’attuale e futuro rally. La partnership in corso, per ora valida fino al 2024, vede Socios come sponsor regionale della Champions League, una delle più famose competizioni di calcio.

Ci sarà molto tempo per vedere nuovi sviluppi in questo interessante settore. Dove è possibile trovare Fan Token? Sono due le soluzioni disponibili all’investimento. Potete scegliere Binance che, tra le altre cose, offre anche quelli dalla Lazio, ma se non dovesse soddisfare tutte le vostre esigenze potrete affidarvi a Bitmex.

Fondamentalmente i Fan Token protagonisti del recente rally spropositato dono quelli di tre squadre di calcio famose. Si tratta delle squadre FC Barcelona, AS Roma e Atletico Madrid. Altrettanti sono i motivi per cui il loro prezzo è aumentato in così poco tempo:

Nell’annuncio ufficiale pubblicato dal profilo Twitter di Socios si legge:

