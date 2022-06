Binance riattiva i prelievi di criptovalute

Lunedì 13 giugno 2022 Celsius ha annunciato di aver sospeso i prelievi di criptovalute causa condizioni di mercato estreme. Identica decisione era stata presa anche Binance dopo più di 3 ore di estrema volatilità del mercato.

In questo Black Monday, come in molti hanno definito l’inizio settimana crittografico, Binance ha comunicato di aver riattivato i prelievi sulla rete Bitcoin. La società, inoltre, ha fatto sapere di essere al lavoro per una soluzione a lungo termine capace di accelerare le transazioni in sospeso e prevenire situazioni simili in futuro.

Perciò, attualmente, l’attività di trading e investimento su Binance sembra essere tornata alla normalità o quasi. È evidente che la situazione di Bitcoin sta lasciando sgomenti molti investitori preoccupati per il suo trend discendente.

La regina delle criptovalute è ora scambiata a 22.593 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 430 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Nelle ultime 24 ore Bitcoin ha registrato un calo del 10,79%.

A causa di questa estrema volatilità, l'exchange Binance aveva deciso di sospendere i prelievi e i prestiti sulla rete Bitcoin, ora invece ripristinati.

Binance prima sospende e poi riattiva i prelievi crypto

Il motivo che ha spinto Binance e Celsius a sospendere i prelievi di Bitcoin riguarda la sua volatilità registrata nella giornata di ieri. Il prezzo della regina delle criptovalute è sceso così tanto da registrare livelli che non si erano visti dal dicembre 2020.

Tutti si stanno affacciando alla finestra degli exchange in attesa che qualche d’un altro ripeta la stessa mossa di Binance e Celsius. Molti sono preoccupati che Coinbase fermi i prelievi in criptovalute portando così quasi 100 milioni di utenti attivi offline.

Lo stesso Kraken ha comunicato alcuni ritardi sulla gestione dei finanziamenti legati ad alcuni token. Perciò per alcuni è solo questione di tempo, sperando però che il mercato crittografico possa tornare ai fasti di un tempo.

Binance è un ottimo exchange. Attualmente è il primo al mondo per volume di transazioni.

