Bitcoin risolleva la testa e torna sopra i 39000 dollari

La settimana è iniziata con il piede giusto per Bitcoin e per chi ha scelto di investire sulla moneta: registrata una crescita quotidiana del 13% circa che non si osservava da oltre un mese, più precisamente da sei settimane. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, la criptovaluta si trova a 38.781 dollari (fonte CoinDesk), ma poche ore fa ha superato i 39.000 dollari, non accadeva da metà maggio.

Riecco BTC: la crypto torna vivace

Cosa ha innescato l'impennata? È come sempre difficile identificare una ragione certa e unica, ma i rumor circolati nelle ore scorse a proposito di una possibile integrazione con l'e-commerce di Amazon sembrano aver giocato un ruolo importante. Una voce di corridoio non confermata indicherebbe BTC come nuova forma di pagamento accettata sullo store entro la fine dell'anno. Nel primo dei grafici qui sotto la variazione osservata nel corso delle ultime 24 ore.

Una salita repentina, giunta dopo qualche timido segnale positivo registrato nell'ultima settimana. È comunque troppo presto per prevedere se la criptovaluta tornerà ai suoi livelli di inizio primavera o se si tratta di un ennesimo fuoco di paglia.

La moneta è stata nei giorni scorsi protagonista della conferenza The ₿ Word che ha visto protagonisti tra gli altri due nomi importanti come Jack Dorsey (CEO di Twitter e Square) ed Elon Musk (CEO di Tesla e SpaceX). In modo quasi inevitabile, l'attenzione mediatica riservata a un evento dedicato totalmente a Bitcoin, ha contribuito a incrementare l'interesse nei confronti della moneta.

Altre crypto che hanno fatto segnare aumenti importanti nelle ultime 24 ore sono Chainlink (LINK, +16,9%), Polkadot (DOT, +11,93%) e Bitcoin Cash (BCH, +12,9%).