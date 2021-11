Bitcoin: segnali incoraggianti per volatilità ai minimi in 7 mesi

Nonostante Bitcoin non riesca a risollevarsi completamente da quota 58.000 dollari, gli analisti non sono così negativi in merito al suo futuro. Al contrario, sembrano essere quasi certi che la regina delle criptovalute difficilmente subirà un ulteriore calo di prezzo. Ovviamente non si sta parlando di una minima percentuale, ma di cifre importanti. Dopo un'improvvisa risalita di ieri, BTC è tornato a 56.810,19 dollari (momento della scrittura). Ciò nonostante, quello che interessa particolarmente gli investitori sono le previsioni degli esperti che stanno registrando segnali incoraggianti che arrivano proprio da Bitcoin. Questo deriva dal fatto che la crypto ha segnato una volatilità ai minimi storici da 7 mesi.

“Bitcoin ha decisamente consolidato il suo supporto qui, producendo una lunga wick inferiore verso il limite della struttura wedge e rimbalzando con forza. Inoltre, la candela di oggi sta formando un minimo crescente in relazione alla candela giornaliera di ieri“. Per contestualizzare, questo è ciò che ha twittato il trader e analista Rekt Capital sul suo profilo Twitter il 24 novembre proprio per convincere gli investitori che il trend della crypto non peggiorerà bruscamente. Anzi, la speranza è proprio che inverta la rotta e riprenda una risalita tutta in positivo.

#BTC has certainly solidified its support here, producing a long downside wick into the bottom of the black wedging structure and rebounding strongly

Also, today's candlestick is forming a Higher Low relative to yesterday's Daily candle#Crypto #Bitcoin https://t.co/Zrtlhu7W0R pic.twitter.com/OWjV8BiOsG

— Rekt Capital (@rektcapital) November 24, 2021