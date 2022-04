Bitcoin: la sneaker che riproduce il prezzo di BTC in tempo reale

Bitrefill, in collaborazione con la star dell’NBA Spencer Dinwiddie e TNSID, sta per lanciare Bitsneaks la sneaker più high-tech del mondo. Si tratta di una scarpa da ginnastica in grado di mostrare, in tempo reale, il prezzo di Bitcoin.

Questa società, famosa per realizzare prodotti e servizi capaci di portare Bitcoin nel mondo reale, come gift card e servizi di rete lighting, si è inventata una sneaker sempre collegata a internet. Con una connessione 3G inclusa, garantisce a chi la indossa di poter consultare il prezzo di BTC live in qualsiasi momento.

La quotazione di Bitcoin sarà visibile sull’intero lato della scarpa grazie a un elegante schermo flessibile a matrice LED, controllabile tramite un’apposita app dedicata. Questa scelta dimostra quanto BTC sia al centro dell’attenzione anche nel mondo della moda high-tech.

Bitcoin sarà visibile live su una sneaker

Il progetto alquanto singolare di Bitrefill ha sollevato alcuni dubbi sull’effettiva utilità di una sneaker capace di riprodurre il prezzo di Bitcoin live, 24 ore su 24. Nondimeno, occorre ammettere che questa idea è veramente simpatica e sicuramente di tendenza per chi mastica il settore crittografico. Ecco cosa ha dichiarato Spencer Dinwiddie, star dell’NBA, che ha collaborato a questa iniziativa:

Ho sempre cercato di essere un leader trasformativo e rivoluzionario nel mondo delle criptovalute e l’opportunità di sviluppare la sneaker più high-tech del mondo con Bitrefill è stata l’esperienza di una vita!

Anche Thomas Mazzetti, di TNSID, si è dimostrato entusiasta pensando a questo “pazzo” progetto che vede la realizzazione di una sneaker capace di mostrare il prezzo di Bitcoin in tempo reale. Ecco cosa ha dichiarato

Le meraviglie si creano ai confini. Dove le differenze si incontrano. Queste scarpe da ginnastica sono un enorme e bellissimo scontro di incroci.

