Bitcoin si stabilizza sopra i $ 21mila: cosa dovresti fare ora?

Bitcoin ha realizzato un weekend interessante per quanto riguarda la sua quotazione. Posizionatosi sopra i 21.000 dollari, ha mantenuto questo trend da venerdì scorso. Attualmente la regina delle criptovalute si è stabilizzata sopra questa soglia, mantenendola anche oggi.

Infatti, al momento della scrittura, BTC è scambiato a un prezzo di 21.714 dollari. La sua capitalizzazione di mercato ha superato quota 400 miliardi di dollari, raggiungendo attualmente la cifra di 420,43 miliardi di dollari. Nelle ultime 24 ha registrato un aumento del +1,90%.

Diversamente Ethereum che nelle ultime 24 ore è diminuito di un -1,06%. Tuttavia, anche la seconda criptovaluta al mondo ha segnato un record questo fine settimana detenendo un prezzo di scambio sopra i 1.700 dollari.

Al momento della scrittura, ETH viene venduto a 1.727 dollari. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 212,26 miliardi di dollari. Il vantaggio di questa crypto è l’annuncio della Ethereum Foundation che ha ufficializzato la sua fusione The Merge.

C’è chi addirittura prevede che Ethereum salirà a 3.000 dollari di quotazione dopo il passaggio dalla rete Proof of Work alla rete Proof of Stake. Ma di Bitcoin cosa si dice? Ora che ha superato la soglia dei 21.000 dollari è meglio aspettare o acquistare ancora monete?

Bitcoin: prezzo, previsioni e futuro

Il futuro di Bitcoin sta lasciando molti analisti in difficoltà dopo i recenti voli pindarici della sua quotazione che, non molti giorni fa, era scesa sotto i 19.000 dollari. Una situazione che aveva messo a dura prova gli investitori meno temerari, rischiando di minare il sentiment positivo per la criptovaluta.

A questo si sono aggiunte anche le solite speculazioni. Ricordiamo le dichiarazioni di un noto critico della crypto, l’economista Peter Schiff che ha definito Bitcoin un naufragio e i suoi trader dei “babbei”. In un suo tweet aveva scritto:

I mercati raramente danno agli investitori molto tempo per acquistare il minimo. Bitcoin è stato scambiato vicino a $ 20.000 negli ultimi 12 giorni. Più probabilmente $ 20.000 si riveleranno un doppio fondo, dando agli idioti tutto il tempo per salire a bordo di una nave che affonda. Meglio abbandonare la nave prima che cada a pezzi.

Ad ogni modo, ora Bitcoin si è mantenuto sopra i 21.000 dollari fino adesso per ben 3 giorni. Ma cosa consigliano di fare gli analisti ed esperti in criptovalute? L’idea di fondo è sempre la stessa, per approfittare di BTC occorre avere uno sguardo long term, anche se attualmente, come dice Joe DiPasquale, CEO di BitBull Capital, la situazione prevede rialzi intermittenti:

Sebbene i rialzisti apprezzeranno questo rimbalzo, è importante notare come la continua azione ribassista sui prezzi abbia rialzi intermittenti di sollievo, soprattutto perché i detentori di posizioni corte traggono profitto.

Puoi acquistare Bitcoin direttamente su Coinbase. Non solo è l’exchange più famoso e apprezzato al mondo, ma offre anche diverse funzionalità all’avanguardia e adatte a beneficiare delle quotazioni future di BTC. Grazie al piano di accumulo personalizzabile potrai detenere la crypto long term e al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.