Bitdefender: il tuo scudo infallibile per una navigazione senza pensieri

Tra gli antivirus migliori in circolazione c’è senza dubbio Bitdefender. Si tratta di un software che protegge praticamente da ogni minaccia online. Un vero e proprio scudo impenetrabile, in grado di proteggere fino a 5 dispositivi. E che ora costa la metà, grazie allo sconto del 50% sui tre piani di abbonamento. Vediamoli nel dettaglio.

Tutti i vantaggi dell’antivirus di Bitdefender

Bitdefender propone tre piani, ora scontati della metà:

Antivirus Plus : una soluzione base che offre protezione per un massimo di 3 dispositivi a 19,99€

: una soluzione base che offre protezione per un massimo di 3 dispositivi a 19,99€ Internet Security : una protezione più avanzata per 3 dispositivi al costo di 32,49€

: una protezione più avanzata per 3 dispositivi al costo di 32,49€ Total Security: la protezione completa per 5 dispositivi a soli 42,49€.

Per quanto riguarda le funzionalità di queste tre proposte, variano in base al piano. Tutti comunque garantiscono una sicurezza di alto livello: Bitdefender è in grado di individuare e neutralizzare le minacce digitali in tempo reale. Grazie all’uso di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, protegge efficacemente la tua connessione, soprattutto durante l’uso di reti Wi-Fi pubbliche o non sicure.

Inoltre, non dovrai avere alcuna preoccupazione sulle prestazioni del tuo dispositivo, dal momento che questo programma funziona senza inficiare sulla velocità del sistema. Include peraltro diversi strumenti di ottimizzazione, che contribuiscono a migliorare sia i tempi di avvio che il funzionamento generale. Da menzionare anche la compatibilità di Bitdefender con tutti i principali sistemi operativi: Windows, MacOS, Android e iOS.

Approfitta ora di sconti fino al 50% su tutti i piani disponibili. E se non sei completamente soddisfatto, potrai usufruire della garanzia di 30 giorni “Soddisfatti o rimborsati”, con un facile rimborso in caso non dovessi trovare il software adatto alle tue esigenze.

Per usufruire di queste offerte, vai sul sito di Bitdefender.