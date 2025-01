Bitdefender: scopri l'antivirus con il 50% di sconto su tutti i piani

Bitdefender, leader nel settore della sicurezza informatica, offre una protezione completa e avanzata per tutti i tuoi dispositivi, in grado di assicurare la massima sicurezza digitale. Grazie all’attuale promozione, puoi approfittare di uno sconto del 50% su tutti i piani disponibili. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offrono i piani di questo popolare antivirus.

Le caratteristiche principali di Bitdefender

Le soluzioni antivirus Bitdefender combinano tecnologia all’avanguardia e facilità d’uso per proteggere i tuoi dati e la tua privacy online. Ecco le funzionalità più importanti:

Protezione in tempo reale : difende da malware, ransomware e altre minacce informatiche senza rallentare i tuoi dispositivi;

: difende da malware, ransomware e altre minacce informatiche senza rallentare i tuoi dispositivi; Avanzato rilevamento delle minacce : sfrutta tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per identificare e bloccare attacchi sofisticati;

: sfrutta tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per identificare e bloccare attacchi sofisticati; Controlli di sicurezza sulla privacy : include strumenti dedicati a proteggere la tua identità e i tuoi dati personali online;

: include strumenti dedicati a proteggere la tua identità e i tuoi dati personali online; Protezione multi-piattaforma : un’unica licenza per proteggere Windows, macOS, Android e iOS, coprendo tutti i dispositivi della tua famiglia;

: un’unica licenza per proteggere Windows, macOS, Android e iOS, coprendo tutti i dispositivi della tua famiglia; Prevenzione antiphishing : protegge le tue credenziali da siti web fraudolenti e tentativi di furto d’identità;

: protegge le tue credenziali da siti web fraudolenti e tentativi di furto d’identità; Protezione home banking : è in grado di proteggere le transazioni e impedire potenziali frodi;

: è in grado di proteggere le transazioni e impedire potenziali frodi; Modalità gioco, film e lavoro: rileva quando giochi, lavori o guardi un film, così sa di non doverti importunare con richieste superflue. Inoltre, blocca temporaneamente le finestre pop-up.

Con questa offerta esclusiva, puoi attivare Bitdefender risparmiando il 50%. Qualunque sia il piano che scegli, avrai accesso a una protezione affidabile e a funzionalità progettate per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi e della tua vita digitale. In questo momento, la protezione base per Windows Antivirus Plus costa 20€ invece di 40€, mentre quella completa Total Security per Windows, Mac, Android e iOS ha un prezzo di 42€ invece di 84,99€.

Non perdere l’opportunità di ottenere uno scudo protettivo impenetrabile e godere di una sicurezza premium a un prezzo imbattibile: vai sul sito di Bitedefender e attiva adesso il programma.