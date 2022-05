BitMEX Spot, funziona: record di transazioni

Nei giorni scorsi la piattaforma di trading BitMEX ha annunciato il BitMEX Spot Exchange, servizio con il quale è possibile effettuare scambi su sette coppie di criptovalute del calibro di Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Polygon (MATIC), Axie Infinity (AXS) e ApeCoin (APE) – dove per tutte è inoltre assicurato lo scambio con la stablecoin Tether (USDT). A distanza di una sola settimana è già record di transazioni, festeggiando dunque i risultati conseguiti pur in un momento tanto complesso per l’intero comparto.

BitMEX Spot Exchange

BitMEX ha comunicato di aver raggiunto 24 milioni di dollari di volume transato nell’arco di sole 24 ore, con un aumento del 100% rispetto al giorno precedente; in aumento anche le iscrizioni, mentre i primi depositi su BitMEX sono aumentati di cinque volte dal lancio del servizio. Per accedere a questa opportunità è sufficiente registrarsi su BitMEX e procedere quindi con la gestione del proprio nuovo wallet.

Così Alexander Höptner, CEO di BitMEX:

L’afflusso di nuovi utenti di BitMEX e il volume degli scambi riflettono il forte interesse da parte dei trader istituzionali e retail e la nostra visione rialzista a lungo termine dell’attuale contesto di mercato. Con il successo dello Spot Exchange, BitMEX si trova in una posizione di forza per continuare la sua espansione e introdurre una gamma più ampia di offerte – oltre ai prodotti derivati e fruttiferi – per supportare i trader di tutto il mondo, avvicinandoci al riconoscimento globale della criptovaluta come asset class

Il servizio andrà ad espandersi ulteriormente nel corso del 2022, a maggior ragione dopo aver sperimentato la buona rispondenza registrata dagli utenti in questi primi giorni di attività.

Siamo molto entusiasti del successo che ha avuto il lancio dei nostri mercati spot e apprezziamo molto il feedback di sostegno e le risposte positive dei trader BitMEX esistenti e nuovi. I numeri che stiamo vedendo internamente nei primi 10 giorni confermano che la nostra decisione di andare “oltre i derivati” era quella giusta. […] Inoltre, nel corso dell’anno lanceremo una selezione di nuovi ed entusiasmanti asset per supportare la crescita del mercato Spot e garantire ai nostri trader i prodotti di cui hanno bisogno! Genia Mikhalchenko, vicepresidente di BitMEX Spot

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.