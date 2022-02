Bitpanda Custody: come funziona la novità

La piattaforma di origine viennese Bitpanda cresce ancora nell’ambito delle criptovalute, rilevando la fintech britannica Trustology. Piattaforma istituzionale di custodia di cripto regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Fca). Si tratta, peraltro, della prima acquisizione di un’altra società da parte di Bitpanda. Nasce così il servizio Bitpanda Custody.

Lo scopo è quello di offrire a tutti gli utenti, sia a livello retail che istituzionale, una piattaforma di custody di cripto di livello istituzionale, sicura, sofisticata e rispettosa di tutte le regole. Bitpanda Custody, inizialmente, prenderà in custodia tutti gli asset di Bitpanda, riferiti sia al business retail, che istituzionale, che white label.

Cosa significa tutto questo? Che Bitpanda, oltre ad offrire un nuovo servizio al suo già ampio bagaglio, diventa una delle piattaforme di custodia di asset digitali più grandi al mondo.

Bitpanda Custody potrà offrire servizi di custodia nel Regno Unito, andando ad affiancare le licenze già possedute dalla piattaforma nell’Unione Europea ed espandendo la gamma di servizi offerti a clienti e partner.

Bitpanda Custody, cosa cambia

L’introduzione del servizio di custodia è il primo passo per lanciare l’offerta di Prime Brokerage nell’ambito di Bitpanda Pro, affiancando così l’exchange regolamentato di asset digitali. Bitpanda Pro si impegnerà su un modello di commissioni innovativo con l’obiettivo di portare a zero i costi di custodia per i clienti che utilizzano attivamente l’exchange e il desk Otc, il cui lancio è previsto a breve.

Ecco come la società austriaca presenta la sua novità:

Bitpanda Custody eredita tutta l’esperienza di Trustology in ambito di sicurezza. Combinato con le nostre attività di broker, Bitpanda Custody diventerà immediatamente uno dei più grandi depositari di criptovalute a livello globale, in grado di fornire la massima sicurezza attualmente a disposizione degli investitori istituzionali.

Il management dell’azienda austriaca ha precisato che le licenze necessarie per operare nel mercato britannico si sommano a quelle che già permettevano a Bitpanda di offrire la sua vasta gamma di servizi all’interno dell’Unione Europea. In questo modo, sarà in grado di aumentare l’offerta al pubblico di prodotti e servizi inerenti il trading sulle crypto,

Inoltre, prevede il lancio di nuove funzionalità in ambito DeFi. Essendo Trustology operativa anche nel fiorente mercato degli NFT, non è da escludere che Bitpanda possa includere a breve soluzioni per la custodia di tali risorse crittografiche.

Un altro colpo messo a segno dalla piattaforma austriaca

Bitpanda è nata nel 2014 come società per comprare e vendere cripto, con l’obiettivo di modernizzare gli investimenti nell’era degli asset digitali. Da allora, la piattaforma ha ampliato la sua proposta ispirata alla flessibilità di investire in asset class diversificate.

