Black Friday: DAZN Plus a 79,90 euro per tre mesi

La serie A è ferma fino al 4 gennaio 2023 per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. Chi segue la serie B o altri sport può comunque sottoscrivere l’abbonamento per tre mesi a DAZN, approfittando del 20% di sconto per il piano Plus con l’acquisto della carta prepagata su Amazon. Gli utenti iscritti alla newsletter hanno ricevuto via email uno sconto aggiuntivo di 20 euro.

DAZN Plus: 79,90 euro per tre mesi

Come è noto, da quest’anno sono disponibili due tipi di abbonamento. DAZN Plus è quello che permette di accedere al servizio di streaming in contemporanea con due dispositivi da luoghi differenti. Il costo di listino è 39,99 euro/mese. Molti utenti hanno disdetto o sospeso l’abbonamento fino al termine dei Mondiali, ma altri continuano ad usufruire del servizio perché seguono la serie B o altri sport.

Su Amazon è possibile acquistare una carta prepagata per tre mesi di abbonamento a DAZN Plus, pagando 99,90 euro invece di 119,97 euro. L’offerta è valida fino al 28 novembre. Gli utenti iscritti alla newsletter hanno ricevuto via email un sconto aggiuntivo per un totale di 40 euro.

Cliccando sul pulsante inserito nel messaggio viene aperta la pagina di Amazon. Dopo aver aggiunto la carta prepagata nel carrello verrà applicato lo sconto. Quindi tre mesi abbonamento a DAZN Plus costeranno 79,90 euro. Dopo aver completato l’acquisto, l’utente riceverà il codice per l’attivazione dell’abbonamento.

Se non è stato inserito un metodo di pagamento nell’account, l’abbonamento scadrà automaticamente al termine dei tre mesi. In caso contrario verrà rinnovato automaticamente a 39,99 euro/mese, ma può essere disdetto in tempo nelle impostazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.