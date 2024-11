Black Friday in sicurezza: i consigli agli acquisti della Polizia

Sono già iniziate le truffe online a tema Black Friday ed è proprio per questo che, come ogni anno, la Polizia Postale ha pubblicato i suoi consigli per acquistare in sicurezza. Purtroppo queste trappole non sono diminuite. Al contrario, sono in forte aumento. Proprio per questo è necessario essere molto più prudenti.

Secondo gli esperti del nucleo di Polizia Postale, è importante “valutare bene ogni acquisto” facendo attenzione alla sua attendibilità e “senza farsi prendere dalla frenesia della corsa alle offerte“. Un ottimo consiglio perché è proprio da qui la partenza per acquisti sicuri e senza cadere nella trappola dei cybercriminali.

Abbiamo visto che il boom delle truffe online a tema Black Friday non arrivano solo da email o messaggi e che i consigli non bastano mai. Infatti, oggi siamo attaccati anche sui social network, uno spazio molto apprezzato dai truffatori che studiano a puntino hashtag, tag e messaggi privati per aumentare il numero delle loro vittime.

Black Friday: i consigli della Polizia Postale

Come ogni anno la Polizia Postale fornisce alcuni utili consigli per contrastare le truffe online che vengono diffuse durante il periodo del Black Friday. Infatti, nonostante la giornata ufficiale cada il 29 novembre, tutti gli e-commerce e i negozi fisici hanno già da tempo iniziato con gli sconti.

Online, secondo la Polizia, la prima cosa da fare è prestare particolare attenzione ai “siti clone”. Il consiglio è quello di “visitare e utilizzare solo i siti web ufficiali, verificando che l’URL sia corretto“. Un’abitudine fondamentale per non farsi confondere dalle trappole dei siti fantasma o fake.

Il secondo consiglio delle Forze dell’Ordine è quello di “evitare trasferimenti diretti di denaro o bonifici bancari” durante gli acquisti online. Invece, è meglio sfruttare carte di pagamento prepagate o ricaricabili, meglio se con la somma giusta dell’importo dell’ordine da effettuare.

Terzo e ultimo consiglio della Polizia Postale è “diffidare delle offerte imperdibili“. Battiamo molto anche noi il chiodo su questo. Gli esperti ricordano di evitare di “cliccare impulsivamente” su link contenuti in email promozionali e su annunci sponsorizzati sui social network “che propongono offerte estremamente vantaggiose“.

Nel dubbio, per non cadere nelle truffe del Black Friday, di fronte a una buona offerta i due consigli principali sono quelli di contattare il venditore attraverso canali ufficiali e verificare la veridicità della promozione.