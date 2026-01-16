Le tabelle nel Blocco note di Windows 11: come crearle

La fase di test avviata a novembre è giunta a conclusione e ora tutti possono creare le tabelle nel Blocco note (Notepad) di Windows 11. Una novità che rende il software ancora più completo e versatile, ma che al tempo stesso rischia di contribuire a snaturarlo, rendendolo qualcosa di molto diverso da quell’editor leggero, semplice e minimalista che è sempre stato.

Sono arrivate le tabelle nel Blocco note di W11

Una volta avviato, il pulsante dedicato alla creazione delle tabelle è visualizzato all’interno della barra degli strumenti, nella parte superiore dell’interfaccia. Eccolo evidenziato nello screenshot qui sotto. Una volta premuto, spostando il mouse sulla griglia è possibile deciderne le dimensioni.

Se il numero di colonne e righe non è sufficiente, è possibile modificarlo a piacimento con un clic su Inserisci tabella. Comparirà una schermata di questo tipo.

Una volta creata è subito possibile inserire i dati, semplicemente posizionandosi su una cella e iniziando a digitare.

La funzionalità che permette di creare le tabelle è attiva di default. Ad ogni modo è possibile disabilitarla, semplicemente agendo sulla voce Formattazione tra le Impostazioni.

Non si tratta certo di un’alternativa a Excel (niente formule, formattazione condizionale o altro), ma la novità potrebbe tornare utile in diverse occasioni. Come già scritto in apertura, qualcuno potrebbe storcere il naso vedendo l’inclusione di caratteristiche che non hanno mai avuto a che fare con il Blocco note, ad esempio quelle che fanno leva sull’ormai onnipresente AI di Copilot.