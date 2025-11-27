Dall'AI alle tabelle: a chi piace il nuovo Notepad?

Che lo si chiami Notepad all’inglese o Blocco note in italiano, poco cambia. L’utility di Microsoft integrata in Windows è da lungo tempo un fedele compagno di viaggio per molti utenti, apprezzata soprattutto per la sua semplicità e per il minimalismo che l’ha sempre contraddistinta. Due qualità che però, a Redmond, stanno cercando in tutti i modi di compromettere.

Notepad (Blocco note) sta diventando Word?

Con l’addio a WordPad, il sistema operativo ha avuto bisogno di una valida alternativa che non si limitasse alla modifica del plain text e il restyling dell’interfaccia è stato ben accolto. Dopotutto, una svecchiata era necessaria. Stesso discorso per il supporto alle schede, così da ridurre il numero delle finestre aperte sul desktop, in modo coerente a quanto avviene con File Explorer (Esplora file).

Le cose sembrano però essere sfuggite di mano al team di Microsoft incaricato di aggiornare l’app, che prima non ha resistito alla tentazione di aggiungere Copilot, poi la possibilità di riscrivere i testi e generare riassunti con l’intelligenza artificiale. Gli strumenti per la formattazione e le tabelle sono le ultime due aggiunte che trasformano Notepad in qualcosa di più simile a Word che non al Blocco note originale.

È forse anche per questo che negli ultimi mesi si è iniziato a parlare di Edit, a cui abbiamo dedicato un articolo di approfondimento. Si tratta di un editor di testo da riga di comando, disponibile per PC con Windows e Linux, frutto di un progetto open source curato dalla stessa software house e disponibile su GitHub.

La corsa all’implementazione ovunque dell’AI e la volontà di arricchire sempre più il software sembrano aver cambiato profondamente la natura di Notepad. Fortunatamente, Microsoft ha previsto la possibilità di disabilitare gran parte di queste caratteristiche extra agendo sulle impostazioni. Gli amanti del minimalismo sono accontentati, per ora.