Bluesky vola: 2 milioni di nuovi utenti in 4 giorni

Bluesky ha visto una crescita esplosiva nel numero di utenti negli ultimi giorni, guadagnando oltre 2 milioni di nuovi iscritti in seguito al blocco di X in Brasile. Questo rapido afflusso di utenti ha messo a dura prova l’infrastruttura della piattaforma, con alcuni utenti che hanno riscontrato errori occasionali dovuti alla mancanza di risorse per gestire le richieste.

Crescita record per Bluesky: 2 milioni di nuovi iscritti in pochi giorni

Con l’aumento dei download, Bluesky è balzata al primo posto nelle classifiche delle app in Brasile, superando concorrenti come Threads di Meta. Secondo i dati di Appfigures, i download totali di Bluesky sono aumentati del 10.584% rispetto alla settimana precedente, con un incredibile aumento del 1.018.952% in Brasile. La crescita non si è limitata al Brasile, con un aumento del 584% dei download al di fuori del Paese, e l’app che ha guadagnato popolarità in 22 nuovi mercati.

Aumento dell’engagement degli utenti

I nuovi utenti di Bluesky si sono dimostrati altamente attivi sulla piattaforma, contribuendo a una crescita significativa di metriche chiave come “Mi piace”, follower e repost. Secondo i dati forniti da Bluesky, il numero di “Mi piace” è passato da 13 milioni a 104,6 milioni in soli quattro giorni, mentre i follower sono cresciuti da 1,4 milioni a 100,8 milioni nello stesso periodo.

L’attrattiva di Bluesky per gli ex utenti di X

L’esperienza utente familiare di Bluesky, che ricorda quella di X, potrebbe essere uno dei fattori che attirano gli utenti brasiliani che hanno dovuto abbandonare la piattaforma di Elon Musk. Bluesky offre funzionalità simili a quelle di X, come i like, i repost, le citazioni e i messaggi diretti, pur migliorando l’esperienza con caratteristiche uniche che derivano dalla sua natura decentralizzata. Gli utenti possono creare le proprie istanze, personalizzare i feed e abbonarsi a servizi di moderazione di terze parti, dando loro un maggiore controllo sulla loro esperienza sui social media.

Confronto con altre piattaforme

Mentre Bluesky registra una crescita senza precedenti, altre piattaforme come Threads e Mastodon hanno visto aumenti più modesti nel numero di utenti brasiliani. L’approccio di Bluesky ai contenuti e alla moderazione, unito alla sua facilità d’uso e alla somiglianza con X, potrebbe renderlo più attraente per coloro che cercano una nuova casa online. Con oltre 20 milioni di utenti di X in Brasile, c’è ancora un enorme potenziale di crescita per Bluesky e altre piattaforme social emergenti.