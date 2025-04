Bluesky, arrivano le reazioni ai messaggi e la pagina Esplora

Bluesky si rinnova e ruba qualche idea ai rivali. La nuova versione del social prende in prestito funzioni popolari sia da X che da Instagram. Niente pulsante modifica (purtroppo!), ma arrivano le reazioni ai messaggi e una pagina “Esplora” che sostituisce la vecchia ricerca.

Anche se non sono novità eclatanti, queste aggiunte minori potrebbero far sentire più a loro agio gli ex utenti di X quando si uniscono a Bluesky, poiché avranno accesso a strumenti simili per interagire con gli amici e scoprire discussioni, persone e interessi.

Bluesky si aggiorna: reazioni nelle chat e pagina Esplora in stile Instagram

Dal 2020, X permette agli utenti di reagire ai messaggi diretti con un’emoji. Poi, ha esteso la funzione, consentendo di scegliere qualsiasi emoji oltre al set predefinito. Ora, anche Bluesky offre la stessa possibilità.

Basta cliccare sul pulsante emoji accanto al messaggio di una persona per aggiungere una reazione. Nel menu iniziale, ci sono alcune emoji comuni come il cuore, il pollice in su, gli occhi, la faccina triste e quella che ride. Ma cliccando sul menu con i tre puntini, si può selezionare qualsiasi altra emoji come reazione, proprio come su X.

Con oltre 34 milioni di utenti, per Bluesky ha senso offrire una pagina di ricerca più utile, che aiuti a scoprire ciò che è di tendenza sulla piattaforma. Alcune tendenze sono legate a eventi attuali, come i dazi di Trump e il loro impatto, mentre altre puntano a comunità popolari su Bluesky, come i lettori di BookSky. Le tendenze sono contrassegnate con etichette come “Nuovo” o “Hot” o da quanto tempo sono in tendenza, ad esempio “5 ore fa”.

Come personalizzare il feed con interessi e consigli

La nuova pagina Esplora permette anche di inserire i propri interessi per personalizzare meglio i contenuti mostrati su Bluesky. Offre anche suggerimenti di account da seguire in diverse categorie, come Arte, Sport, Musica, Fumetti, Politica, Scienza, Notizie, Animali, Libri, Videogiochi e altro. Inoltre, l’app suggerisce interessanti Starter Pack, ovvero liste curate di utenti che i nuovi arrivati possono seguire con un clic, e altri feed personalizzati popolari.

Piccola curiosità. Paul Frazee, CTO di Bluesky, ha attribuito il merito della pagina Esplora aggiornata al neo-assunto designer Darrin Loeliger, affermando che ha mostrato al team “il vantaggio di assumere un designer“.