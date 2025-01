Bluesky, arrivano i video sui profili degli utenti come TikTok

Bluesky ha deciso di fare sul serio con i video! Dopo aver lanciato un feed video personalizzato in stile TikTok la scorsa settimana, sulla scia del divieto americano di usare la famosa app (ora in pausa), lunedì l’azienda ha annunciato una novità interessante: una scheda video per i profili degli utenti.

Profili Bluesky: debuttano i video come TikTok

Con questa nuova funzione, gli utenti potranno pubblicare i video caricati su Bluesky, che siano contenuti originali o “presi in prestito” da altri social network, TikTok incluso. Ma Bluesky non pensa solo a inseguire le tendenze. Se la cosa dovesse prendere piede, l’azienda potrebbe far pagare funzioni come video più lunghi o di qualità superiore, magari con un abbonamento premium.

Certo, non tutti gli utenti di Bluesky sono pronti a trasformare il loro amato network in un clone di TikTok. Anzi, alcuni hanno addirittura chiesto di poter disabilitare la scheda video sul proprio profilo. Altri, invece, vorrebbero che Bluesky desse priorità a funzioni più “classiche”, come il tanto agognato pulsante di modifica dei post.

Eppure, la domanda e l’interesse degli sviluppatori per la creazione di client Bluesky orientati al video non mancano. C’è già chi si sta dando da fare per creare app per Bluskey in stile TikTok come Sebastian Vogelsang, l’ideatore di Bluesky Skeets e Flashes (una sorta di Instagram per Bluesky), o i team dietro le future app Reelo e Skylight. Persino Mark Cuban, investitore e imprenditore, è disposto a sostenere un’app video costruita sul protocollo AT, che è il cuore del social di Jack Dorsy.

Bluesky 1.97: non solo video

La nuova scheda video del profilo utente è solo una delle novità introdotte con l’aggiornamento Bluesky 1.97. Tra le altre, un menu per bloccare un utente o cancellare una conversazione dopo la segnalazione di un DM e miglioramenti alla traduzione.