Bollo auto 2026, rivoluzione in arrivo: chi potrebbe non pagarlo più

Con il 2026 ormai alle porte, potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda il bollo auto. Un decreto attuativo della riforma fiscale, non ancora approvato, propone alcune modifiche alle quali vale la pena dedicare una segnalazione. Tra queste c’è anche la totale esenzione per alcuni soggetti. Vediamo di cosa si tratta e chi potrebbe avvantaggiarsene.

Esenzione dal bollo auto e altre novità

In caso di via libera, chi ha un reddito inferiore a 8.000 euro potrebbe essere sollevato dall’obbligo di pagare la tassa. La verifica avverrebbe tramite CU (Certificazione Unica) o dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Non sarebbe necessario fare richiesta, è prevista l’applicazione automatica del benefit.

Come riporta la Repubblica, c’è inoltre la conferma dell’esenzione a favore delle auto elettriche e ibride, per i cinque anni successivi all’immatricolazione (se avvenuta dal 2022). Sulla tassa di possesso potranno comunque intervenire le singole regioni, in quanto di loro competenza.

Cambiamenti anche sul fronte dei veicoli in fermo amministrativo. Per questi, con il nuovo anno si dovrà pagare il bollo, a differenza di quanto avviene oggi in virtù di una sentenza della Corte costituzionale.

Un’altra novità importante è quella che interessa la modalità di pagamento, ma solo per le auto che saranno immatricolate a partire dall’1 gennaio 2026: è previsto l’obbligo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. La palla passa ora nelle mani del Parlamento, chiamato a pronunciarsi sulle proposte. Ne sapremo di più entro i prossimi giorni, a cavallo delle festività, periodo cruciale per la manovra.

Il bollo auto è anche nell’app IO

Ricordiamo che tra le modalità di versamento c’è anche quella che passa dall’app IO. Ormai da diversi anni l’applicazione offre un canale d’accesso rapido ai servizi ACI (Automobile Club d’Italia).ù

Restando in tema, ci sono anche quelli della Motorizzazione Civile per punti patente, pratiche e veicoli. Gli abbiamo dedicato un articolo su queste pagine.