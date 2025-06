Bonus 250€ da Amazon: allarme truffa in Italia

In questi giorni un pericoloso raggiro sta mettendo in pericolo molti italiani. Cybercriminali esperti, spacciandosi per dipendenti Amazon, comunicano all’utente la vincita di un Bonus del valore di 250 euro, ma si tratta di una truffa. Ovviamente si tratta di una messa in scena per convincere la vittima a fornire i propri dettagli di pagamento e così clonare la sua carta di credito e accedere al suo denaro.

Oltre al denaro, questa truffa ha anche come obiettivo il furto di identità per realizzare in futuro altre truffe mirate. Per questo motivo è fondamentale non cadere in questa trappola e saper riconoscere qualsiasi proposta, evitando proposte che sembrano troppo belle per essere vere e quindi sospette.

L’attuale strategia che i cybercriminali stanno sfruttando per diffondere la truffa del Bonus di 250€ da Amazon è lo spoofing telefonico. Infatti, la chiamata arriva da una numerazione italiana con prefisso “02”, per non destare sospetti al destinatario e per rendere ancora più credibile la provenienza.

Come funziona la truffa del Bonus di 250€ da Amazon

Il modus operandi della truffa del Bonus di 250€ da Amazon è particolarmente semplice quanto insidioso. Infatti, i cybercriminali si fingono dipendenti dell’azienda leader dello shopping online. Comunicano alla vittima di essere tra i prescelti per ricevere questo bonus in denaro grazie a un progetto particolare.

Dopodiché viene chiesto alla possibile vittima il codice della propria Carta di Credito così da poter accreditare l’importo. Tuttavia, non solo non riceverà nulla, ma rischierà anche la perdita di denaro e il furto di tutti i suoi dati personali. Ecco perché è importantissimo non cadere in questa trappola.

Per proteggerti da questa tecnica è necessario non fidarsi mai di chi sta dall’altra parte del telefono. Amazon non contatta gli utenti regalando Bonus di 250€, si tratta di una pericolosa truffa. Inoltre, è necessario assumere buone abitudini come non fornire mai dati personali e dettagli di pagamento al telefono.