Nuova ondata di truffe telefoniche: Iliad ancora vittima di spoofing

Una nuova ondata di truffe telefoniche sta colpendo molti utenti e ancora una volta Iliad è vittima di Cli Spoofing (Calling Line Identification Spoofing). Nello specifico si tratta di chiamate nelle quali una voce registrata avverte: “Gentile cliente, a breve avverrà una rimodulazione contrattuale“.

Successivamente è chiesto all’utente di selezionare il numero corrispondente al suo operatore telefonico. Ci sono proprio tutti! Nella chiamata registrata da un dipendente dell’operatore francese, Iliad è al numero 9 del tastierino numerico. Una volta selezionato il provider la chiamata viene trasferita a un operatore.

L’obiettivo di queste truffe telefoniche è quello di generare panico e urgenza nella vittima confermando un “disservizio sulla linea” e una successiva “rimodulazione tariffaria“. Ma le offerte di Iliad non sono “per sempre”? E non è tutto. Infatti, la vittima viene sollecitata a cambiare operatore sfruttando un operatore che si spaccia per un inesistente “servizio ministeriale di tutela del consumatore”.

Truffe Telefoniche Cli Spoofing: Iliad usata ancora come esca

Nonostante siano veri e propri call center a gestire queste tipologie di chiamate non possono essere chiamate diversamente se non truffe telefoniche. In questi casi viene anche utilizzata la tecnologia del Cli Spoofing ovvero la tecnica che fa comparire un numero di telefono differente da quello reale.

Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, ai colleghi del Corriere della Sera ha dichiarato: “Frodi di questo tipo sono ormai di massa. È nostra convinzione che queste attività danneggino la reputazione e la fiducia di intere filiere industriali, oltre a svilire completamente il canale delle vendite telefoniche. Il nostro esposto punta proprio a colpire la causa del fenomeno, e cioè le dichiarazioni false e truffaldine tramite le quali queste società acquisiscono, trattano e cedono i dati personali degli utenti“.

A breve dovrebbe entrare in vigore un filtro anti-spoofing contro le telefonate spam. Un nuovo strumento che dovrebbe bloccare dalla fonte le truffe telefoniche che camuffano il loro numero reale e che quindi non sono trasparenti nell’offrire promozioni e offerte.