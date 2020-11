A partire dalla scorsa settimana, più precisamente da venerdì 13, è stata attivata la dashboard attraverso la quale è possibile consultare dati aggiornati ogni giorno sui fondi disponibili per la Fase 1 del Piano Voucher ovvero per finanziare l’erogazione del cosiddetto Bonus 500 euro che le famiglie italiane con ISEE inferiore a 20.000 euro possono chiedere a partire dal 9 novembre.

La dashboard sui fondi del Piano Voucher

In cima un riepilogo su quanto della somma stanziata, complessivamente pari a 200 milioni di euro, sia già stato prenotato: nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo poco più di 12 milioni equivalenti al 6% circa dell’importo. Solo 500 euro sono già stati concretamente impiegati.

Di seguito invece un riepilogativo sulla disponibilità rimanente dei fondi destinati alle diverse regioni. Ricordiamo che non per tutte sono uguali.

Come già scritto in apertura in questa Fase 1 del Piano Voucher il contributo è destinato in esclusiva alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e viene erogato in concomitanza con la sottoscrizione di un contratto per la connettività a banda ultralarga. Una parte può essere destinata all’acquisto di un computer o tablet con requisiti tecnici ben precisi.