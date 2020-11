Piano Voucher: ecco la mappa degli operatori

L’AGCOM ha pubblicato in queste ore una nota che fa il punto sulle procedure di attuazione del “Piano Voucher Banda Ultralarga“. In particolare, spiega l’Authority, sarebbero 81 gli operatori già iscritti al progetto: questi ultimi stanno caricando i dati richiesti dal Garante, informazioni che confluiranno su una mappa che permetterà di identificare gli attori abilitati sul territorio nazionale.

AGCOM, soprattutto, chiarisce una condizione sine qua non nell’accettazione degli operatori candidati:

Come chiarito da Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle more del completamento delle mappe da parte dell’Autorità gli operatori FWA interessati potranno attivare le richieste dei propri clienti in ogni civico coperto con questa tecnologia ad almeno 30 Mbits , ad esclusione dei casi in cui lo stesso civico risulti da Broadband Map già coperto da rete Over 100 Mbits. Rimane l’obbligo dell’operatore, in fase di consegna, di dimostrare attraverso lo speedtest, il raggiungimento della soglia minima di 30 Mbits.

In questo momento la mappa (qui) non fornisce ancora dati, i quali sono evidentemente in fase di elaborazione post-caricamento. AGCOM spiega che nelle prossime ore si aggiungeranno ulteriori operatori, dunque entro breve la situazione dovrebbe essere aggiornata ed arricchita per completezza di informazione e trasparenza. Già online, nel frattempo, le pagine che i principali operatori (Telecom Italia, Vodafone e WINDTRE) hanno dedicato al voucher.

Voucher 500 euro: informazioni utili

Ecco alcuni link utili per quanti hanno necessità di chiedere il voucher: