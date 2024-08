Bonus di 25 euro e tanti vantaggi con HYPE Premium

Un bonus di 25 euro è sempre ben accetto, giusto? Per averlo, basta aprire il conto HYPE Premium inserendo il codice promozionale CIAOHYPER. I vantaggi, però, non finiscono certamente qui. Questa fintech 100% italiana, infatti, è pronta a conquistarvi con una serie di servizi esclusivi.

HYPE Premium è nata nel 2014 e in pochi mesi ha raggiunto i primi 100.000 clienti. Una crescita vertiginosa, alimentata da un modello di business innovativo e pronto a risolvere ogni vostra esigenza finanziaria. È diventata una società per azioni nel 2019 e ora offre soluzioni per privati e professionisti.

Bonus di 25 euro e vantaggi esclusivi: perché scegliere HYPE Premium?

Optare per HYPE Premium significa avere accesso a tantissimi vantaggi. Prima di tutto, i pagamenti e i prelievi sono gratuiti in tutto il mondo. Inoltre, vi spetta la carta di debito World Elite, che offre privilegi da VIP, come l’assistenza Concierge, Lounge e persino Fast Track aeroportuali. Insomma, passerete dai controlli di sicurezza più velocemente che mai.

In caso di bisogno, potete contare sull’assistenza prioritaria, disponibile anche tramite WhatsApp. Niente più interminabili attese telefoniche, solo messaggini rapidi come quelli del vostro gruppo di amici.

Ci sono vecchie e nuove coperture assicurative incluse nel conto. Durante i vostri viaggi sarete coperti dall’assicurazione sanitaria e potete richiedere dei consulti medici telefonici. Se il Wi-Fi dell’hotel non è sicuro, HYPE Premium vi protegge anche contro i cyber risk.

Proseguendo nella lista dei vantaggi, troviamo protezioni contro danni ai prodotti acquistati, furti agli sportelli automatici e persino rimborsi per la differenza di prezzo. Il vostro elettrodomestico ha deciso di non funzionare più? Non disperate, c’è anche la riparazione di elettrodomestici, TV e console.

Quindi, perché aspettare? Con HYPE Premium, il mondo della finanza è ai vostri piedi e, con il codice CIAOHYPER, avrete subito un bonus di 25 euro per iniziare alla grande!