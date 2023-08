Come vedere Bournemouth-Tottenham in streaming

Bournemouth-Tottenham accende la terza giornata della Premier League. In campo sabato 26 agosto alle ore 13:30, può essere vista in streaming su NOW. La cornice è quella del Vitality Stadium, nella contea del Dorset, sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Un match animato da diverse vecchie conoscenze della nostra Serie A.

Premiere League: guarda Bournemouth-Tottenham in streaming

Situazione già complicata in classifica per i Cherries, con un solo punto dopo il pareggio al debutto contro il West Ham (1-1) e la successiva sconfitta subita dal Liverpool (3-1). Sono invece 4 i punti fin qui raccolti dagli Spurs, in conseguenza al pareggio dell’esordio contro il Brentford (2-2) e della successiva vittoria sul Manchester United (2-0).

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio internazionale possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN, da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e televisore. Ad accompagnarli, c’è la telecronaca in italiano.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai due allenatori, Iraola e Postecoglou, al fischio d’inizio. Come già anticipato, ci sono diversi volti noti passati dalla nostra Serie A.

Bournemouth (4-2-3-1): Neto, Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez, Rothwell, Billing, Semenyo, Traore, Anthony, Solanke;

Tottenham (4-3-3): Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Maddison, Bissouma, Sarr, Kulusevski, Richarlison, Son.

Gli ospiti scendono in campo con il favore del pronostico. Per i padroni di casa non sarà semplice provare a fermare le ambizioni degli Spurs.

Non c’è solo la Premier League in streaming con l’abbonamento al pass Sport di NOW. Ci sono anche tre partite di Serie A per ogni turno del nostro campionato, tutte le gare della Formula 1 (che riprende proprio questa settimana con il Gran Premio in Olanda) e quelle della MotoGP. La promozione in corso lo offre a 7,99 euro per il primo mese.

