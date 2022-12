Come vedere Brasile-Corea del Sud in streaming

Brasile-Corea del Sud, sulla carta, è un ottavo di finale dei mondiali di calcio in Qatar già deciso. La competizione però ha insegnato a non sottovalutare il potenziale delle piccole e a non escludere la possibilità di un’eliminazione a sorpresa per le grandi. Il match va in scena nella cornice dell’impianto Stadium 974 a Doha, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:00 di lunedì 6 dicembre. Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Brasile-Corea del Sud: guarda la partita in diretta streaming

È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay. Infatti, l’intera manifestazione è un’esclusiva del servizio pubblico. Lo si può fare da tutti i dispositivi compresi gli smartphone, i tablet, i computer e i televisori connessi a Internet. Inoltre, da casa ci si può sintonizzare sui tradizionali canali TV (Rai 1). A coloro in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV, segnaliamo infine l’opzione a risoluzione 4K (al numero 101).

Sono in totale sette gli incontri disputati dalle due nazionali nel corso della loro storia, nel periodo compreso tra il 1995 e il 2022, l’ultima volta nel mese di giugno in occasione di un’amichevole. Il bilancio è nettamente a favore dei sudamericani, con sei vittorie e una sola sconfitta (nel 1999). Anche questa volta, la nazionale è data come vincente da tutti i bookmaker, ma attenzione all’intraprendenza degli asiatici che nel torneo hanno già messo in ginocchio il Portogallo nel girone di qualificazione.

Chi si trova all’estero, ma non vuol perdere Brasile-Corea del Sud in diretta streaming e con telecronaca in italiano, può accedere a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Così facendo, il servizio assegna un indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

