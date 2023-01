Browser: Chrome continua a dominare la scena

Le nuove statistiche condivise da StatCounter e relative alla fine del 2022 confermano quanto già sapevamo: Chrome continua a essere saldamente in cima alla classifica dei browser più utilizzati a livello mondiale sulle piattaforme desktop. La quota associata al browser di Google si attesta ora al 66,16%, in calo di mezzo punto percentuale rispetto a dodici mesi prima.

Google Chrome è ancora il browser più utilizzato al mondo

In seconda posizione si piazza Edge. L’alternativa di Microsoft, che da qualche tempo con il rivale di Google condivide il motore Chromium, a dicembre ha raggiunto il 10,99% del market share, guadagnando circa l’1,7% in un anno. Ciò significa che una sorta di avvicinamento tra i due programmi è in atto, ma con ritmi molto lenti e senza avvicendamenti previsti a stretto giro.

Medaglia di bronzo per Safari, con il suo 8,98% (-0,6%). Segue a breve distanza Firefox con il 7,22% (-1,7%) e Opera a completare il quintetto di testa con il 3,29% (+0,3%).

La situazione cambia solo parzialmente prendendo in considerazione tutte le piattaforme, anche quelle mobile. In questo caso, Chrome è in testa con il 64,62%, poi c’è Safari al 18,29% (grazie alla presenza di default sui dispositivi iOS e iPadOS), prima di Edge al 4,24%, Samsung Internet allo 3,06%, Firefox al 3,02% e Opera al 2,24%.

A proposito del browser di Google, nei giorni precedenti al Natale, la software house ha annunciato l’introduzione di una nuova versione battezzata Early Stable. Debutterà con la 110 prevista per l’inizio di febbraio e si tratterà, di fatto, di una release intermedia, tra la Beta e la Stable. Sarà rilasciata con una settimana circa di anticipo rispetto a quest’ultima e a un gruppo limitato di utenti, così da intercettare eventuali problemi sfuggiti durante la fase di test, raccoglie i feedback e apportare gli ultimi perfezionamenti prima di dare il via al rollout globale.

