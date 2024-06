Bug limita contenuti politici su Instagram e Threads

All’inizio dell’anno, Meta ha deciso di attivare la funzionalità che limita la visualizzazione dei contenuti politici pubblicati dagli account non seguiti su Instagram e Threads. Diversi utenti hanno notato che i post non vengono più mostrati anche se hanno disattivato l’opzione.

Post politici nascosti per errore

La novità era stata annunciata a febbraio, ricevendo immediate critiche dagli utenti in quanto impedisce di ricevere informazioni su argomenti politici proprio nell’anno cui sono previste elezioni in molti paesi. La limitazione della visibilità è stata introdotta a fine marzo (senza preavviso).

I contenuti politici pubblicati da account non seguiti su Instagram e Threads non vengono mostrati Esplora, Reels e feed. Per vederli è necessario cambiare l’opzione specifica nelle impostazioni. Sulla decisione di Meta sono state avviate due indagini, una dalla Commissione europea per la possibile violazione del Digital Services Act e una dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la possibile violazione della delibera che tutela il pluralismo online.

Diversi utenti hanno scoperto ieri che la scelta è stata “resettata“, ovvero è stata ripristinata l’opzione predefinita che limita la visibilità dei contenuti politici. Ciò accade ogni volta che l’app viene chiusa. Andy Stone, portavoce di Meta, ha dichiarato che il reset è stato causato da un errore. Il problema è stato risolto, quindi dovrebbe essere stata ripristinata l’opzione scelta dall’utente.

PS: per un ignoto motivo, al momento i post su Threads e le pagine di aiuto di Instagram non sono accessibili senza login.