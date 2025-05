Build 2025: Phi-4 mini e traduzione PDF in Edge

Oltre a quelle per Windows 11, Microsoft ha annunciato novità specifiche per Edge durante la conferenza Build 2025. Gli sviluppatori potranno sfruttare le API AI per accedere al modello Phi-4 mini. Gli utenti potranno invece tradurre automaticamente i documenti PDF.

Novità in arrivo per Edge

Le nuove API AI in Microsoft Edge consentono agli sviluppatori di aggiungere funzionalità AI alle loro web app. In pratica, le API permettono di accedere al modello Phi-4 mini integrato nel browser. Il modello ha 3,8 miliardi di parametri, quindi può essere eseguito direttamente sul dispositivo.

Come scoperto da Windows Latest ci sono quattro API: Prompt, Summarization, Write e Rewrite. I nomi indicano chiaramente la relativa funzionalità. Sono disponibili per gli sviluppatori iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider a partire da Edge 138.0.3309.2. Le API devono essere abilitate in edge://flags/ .

Non è necessario un Copilot+ PC, ma servono 20 GB di spazio su disco per Phi-4 mini e una GPU con almeno 5,5 GB di memoria. Oltre a Windows 10 e 11 è supportato anche macOS dalla versione 13.3.

Un’altra utile funzionalità è invece disponibile nella versione Canary di Edge. Gli utenti possono effettuare la traduzione dei documenti PDF aperti nel browser (viene mantenuto il layout originale). È sufficiente cliccare l’icona nella barra degli indirizzi. Sono supportate oltre 70 lingue.

All’inizio di giugno, gli agenti AI di Microsoft 365 Copilot saranno disponibili attraverso Copilot Chat nel pannello laterale di Edge for Business. Gli utenti potranno inoltre generare riassunti dei documenti Word, Excel e PowerPoint. Servirà ovviamente la licenza di Microsoft 365 Copilot.

Infine, gli amministratori IT di scuole e aziende potranno bloccare l’accesso a siti inappropriati usando la funzionalità Web content filtering di Edge for Business. I requisiti minimi sono Windows 10, Intune e licenza Microsoft 365 Education o Business Premium.