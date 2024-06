Bundle anti-hacker: Surfshark One è il migliore (sconto dell’83%)

Parliamo del bundle anti-hacker Surfshark One, un gioiellino virtuale che trasforma la sicurezza online quasi in un gioco. Scontato dell’83%, è difficile dire di no a questo pacchetto. D’altronde, riesce a proteggere i tuoi dati e ti permette di navigare in totale serenità. Tutto questo in un’unica app, facile da usare anche per chi non si trova a suo agio con la tecnologia.

Bundle anti-hacker: protezione completa a prezzi ridicoli

Vediamo un po’ cosa include il pacchetto Surfshark One. Innanzitutto, offre una VPN veloce e affidabile, che protegge la privacy ventiquattro ore su ventiquattro. Con centinaia di server sparsi per il mondo, hai veramente l’imbarazzo della scelta. C’è anche la navigazione senza pubblicità e le ricerche senza lasciare tracce, grazie al motore di ricerca integrato Surfshark Search. Già soltanto questo potrebbe bastare e avanzare.

Ma non è finita qui. Dentro il pacchetto trovi anche un antivirus potente, capace di blindare il tuo dispositivo da file infetti e malintenzionati vari. E la webcam che usi per videoconferenze di lavoro? Protetta anche lei.

Aspetta, perché abbiamo altro da dire. Con Surfshark Alert, vieni subito avvisato se ci sono fughe di dati. Se per caso vuoi reinventarti online, ecco qui il tocco finale: con la funzione Alternative ID, puoi creare una nuova identità digitale (non serve portare una parrucca).

Quanto costa tutto questo? Con lo sconto dell’83% sull’abbonamento biennale, soltanto 2,69 euro al mese. Il bundle anti-hacker ti regala anche 3 mesi extra di servizio. Ti avvisiamo che questa promo è a tempo, quindi è meglio se ti abboni subito per non perdertela.