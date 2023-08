Buoni Amazon e tanto altro se apri conto Crédit Agricole

Se sei alla ricerca di un conto corrente online che non solo fornisca notevoli vantaggi, ma ti dia anche la flessibilità necessaria per controllare le tue finanze senza sforzo, Crédit Agricole è la soluzione ideale.

L’istituto bancario propone un’offerta irresistibile: buoni regalo Amazon in omaggio. Questa promozione esclusiva è, però, solo per i nuovi clienti che aprono il conto entro un determinato periodo di tempo.

Buoni Amazon in regalo con Crédit Agricole

Se apri conto Crédit Agricole, avrai l’opportunità di scegliere tra due carte di debito: la tradizionale e affidabile Crédit Agricole Bancomat e l’elegante e sofisticata Crédit Agricole Visa, entrambe senza canone per due anni.

Ma aspetta, c’è di più. Scegliendo Crédit Agricole Visa, avrai diritto a un favoloso premio: fino a 50 euro sotto forma di buoni regalo Amazon.

Basta acquistare sia online che in negozio per accumulare più buoni regalo. Se spendi 250 euro, avrai in regalo 25 euro in buoni.

Al raggiungimento del traguardo dei 500 euro di spesa, il buono raddoppia a 50 euro. E quando fai acquisti per un totale di 1.000 euro, la ricompensa finale saranno 100 euro di buoni Amazon che puoi utilizzare come preferisci.

Puoi apri il tuo conto comodamente da casa tua tramite la piattaforma online. Ti bastano pochi clic, ma godrai ugualmente della tranquillità che deriva dalle operazioni bancarie con un istituto finanziario affidabile come Crédit Agricole.

Non aspettare, inizia oggi il tuo viaggio verso la sicurezza finanziaria e la prosperità economica aprendo il tuo conto online.

Invitando i tuoi amici ad aprire il conto, verrai ricompensato con 5 euro da Amazon per ogni amico che lo fa utilizzando il tuo codice promo ed effettua almeno un pagamento entro 60 giorni.

Ma i premi non finiscono qui: se inviti fino a 6 amici, puoi accumulare fino a 30 euro in buoni. Non perdere questa fantastica opportunità per guadagnare qualche soldo in più. Clicca qui sotto e inizia ad aprire il conto Crédit Agricole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.