Buoni Amazon fino a 450 euro: ecco come averli

Hai mai pensato di aprire un nuovo conto online a canone zero e guadagnare buoni Amazon fino a 450 euro? Il conto corrente online di Crédit Agricole offre proprio questa opportunità.

Oltre ad ottenere i buoni omaggio, se apri il conto entro il 30 giugno e inserisci il codice VISA durante la registrazione, avrai il canone zero per i primi nove mesi. Terminato questo periodo, puoi facilmente azzerarlo accreditando lo stipendio o la pensione, oppure depositando almeno 5.000 euro o se sei un under 35.

I vantaggi dei buoni Amazon fino a 450 euro

Con l’offerta del conto online Crédit Agricole, avrai anche la carta di debito associata senza alcun costo per i primi due anni. Questa carta ti permette pagamenti online e tramite wallet con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Può essere messa in pausa o bloccata in caso di bisogno.

Non solo, avrai prelievi illimitati e gratuiti su tutti gli ATM Crédit Agricole e bonifici SEPA online senza spese. I servizi di home banking sono anch’essi gratuiti.

I primi 150 euro di buoni li ottieni non appena apri il conto entro il 30 giugno. Devi anche inserire il coupon VISA e poi spendere almeno 1.000 euro entro 60 giorni da quando apri il conto. Per i restanti 300 euro, devi invitare 6 amici ad aprire il conto. In pratica, ricevi 50 euro per ogni amico.

Non perdere questa occasione di ottenere buoni Amazon fino a 450 euro, oltre di beneficiare di tutti gli altri numerosi vantaggi offerti da Crédit Agricole.