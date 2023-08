Come vedere Cagliari-Inter in diretta streaming

Cagliari-Inter è la sfida che chiude la seconda giornata della Serie A. Va in scena lunedì 28 agosto alle ore 20:45 e c’è la possibilità di vederla in streaming su DAZN. La cornice è quella dell’Unipol Domus, che nell’occasione riporta in Sardegna un match della massima divisione. Un impegno di campionato tutt’altro che semplice per gli ospiti.

Serie A: guarda Cagliari-Inter in streaming

Occhio ai rossoblu, neopromossi e con l’obiettivo dichiarato della salvezza, ma che già nel pareggio dell’esordio in trasferta contro il Torino hanno fatto capire di che pasta sono fatti: le big sul loro cammino sono avvisate. Sono già 3 i punti in classifica per i nerazzurri, capaci di superare il Monza al debutto con un secco 2-0 (doppietta del capitano Lautaro Martinez).

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita grazie alla diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli lungo i 90 minuti più recupero del match saranno le voci di Stefano Borghi e di Massimo Gobbi, rispettivamente alla telecronaca e al commento tecnico.

Il veterano Ranieri farà di tutto per non sfigurare di fronte al suo pubblico. Dall’altra parte, Inzaghi dovrà studiare la strategia giusta per scardinare la difesa rossoblu. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Cagliari (4-4-2): Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Augello, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto, Shomurodov, Pavoletti;

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.

Nonostante il fattore campo, il pronostico pende quasi inevitabilmente a favore degli ospiti. Occhio però alle insidie di un match che si prospetta tutt’altro che dall’esito scontato.

Grazie all’abbonamento a DAZN è possibile vedere tutta la Serie A in streaming, dieci partite per ogni turno di campionato, sempre in diretta. Sai che con la sottoscrizione della formula annuale hai la possibilità di risparmiare?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.