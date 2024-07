La piattaforma Digitale Terrestre sta incrementando le novità con aggiornamenti e modifiche che non riguardano solo la sfera tecnica, ma anche nuovi canali e contenuti interessanti. Le trasmissioni stanno arricchendo l’intrattenimento per tutti quegli utenti che non si sono ancora spostati verso la Pay TV, ma rimangono fedeli al buon vecchio intrattenimento gratuito e per tutti. Una notizia sta rendendo felici molti appassionati di sport. Il calcio arriva sul digitale terrestre.

In pratica, Sportitalia, noto canale sportivo presente sulla piattaforma alle numerazioni 60 e 560, ha acquisito i diritti TV del campionato di calcio Primavera fino al 2027. Finalmente una buona notizia per tutti gli appassionati di sport. Il calcio continua in chiaro e fino al 2027. Certo, non stiamo parlando della Serie A TIM o di campionati importanti come Premier League o La Liga. Ad ogni modo, questo è comunque un buon compromesso per tutti coloro che non vogliono spendere in Pay TV o streaming.

I Club – si legge nel comunicato stampa ufficiale – hanno proseguito l’analisi delle diverse opportunità e strategie da perseguire sul fronte dei diritti audiovisivi in ambito internazionale, assegnando nel contempo i diritti per la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Spagna per i prossimi 3 anni (ciclo 2024 – 2027)

Sportitalia porta il calcio sul digitale terrestre

In un programma di elevata qualità proposto da Sportitalia, sulla piattaforma del digitale terrestre ritorna il grande calcio. Infatti, per i prossimi tre anni sarà possibile continuare a seguire il campionato di Primavera, oltre a Coppa Italia e Supercoppa. Una notizia accolta con particolare interesse da tutti gli amanti dello sport. Il CEO e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha commentato:

Ringrazio i presidenti di Serie A per aver votato all’unanimità per l’assegnazione a Sportitalia. Ripagheremo come sempre questa fiducia, valorizzando al meglio la realtà dei giovani dei club italiani e il loro talento.

Ricordiamo che Sportitalia è dal 2016 che trasmette in chiaro e gratuitamente il campionato Primavera. Si tratta del quarto bando consecutivo aggiudicato dall’emittente che con cura trasmette lo sport e il calcio sulla piattaforma digitale terrestre. Dalla prossima stagione, quindi tra qualche settimana, nascerà un canale dedicato, Primavera TV, che includerà tutti i contenuti del campionato in questione insieme a Supercoppa e Coppa Italia Primavera.

Nel frattempo si avvicina il giorno del passaggio di alcuni canali Rai al DVB-T2.