Call Center: cosa devi fare quando continuano a chiamarti

La situazione Call Center sta peggiorando di giorno in giorno. Sono tantissimi gli utenti che non ce la fanno più a ricevere continue chiamate a tutte le ore del giorno e anche della sera. Questo fenomeno si è trasformato in un vero e proprio problema, tanto che alcuni affermano di sentirsi letteralmente sotto attacco o perseguitati.

Parole forti che però trovano conferma nel numero esagerato di chiamate effettuate da venditori e pseudo venditori. La pratica del telemarketing selvaggio non è l’unica a preoccupare gli esperti. Recentemente abbiamo infatti parlato anche della truffa relativa alla chiamata senza risposta che spinge il destinatario a richiamare con conseguenze inverosimili.

Quali possono essere le soluzioni in grado di arginare questo problema? La prima cosa da fare è proteggere i propri dati perché sia i classici Call Center che i criminali del telefono trovano il nostro numero di cellulare proprio da internet. Quindi è importantissimo evitare di fornire le nostre informazioni sensibili quando ci imbattiamo in siti web da poco o per nulla conosciuti.

Spesso e volentieri però non basta solo prestare attenzione. Esistono tracker e hacker che fanno questo di mestiere, ovvero carpiscono i nostri dati mentre acquistiamo online o svolgiamo altre attività connessi. Un modo per ottenere il completo anonimato e una protezione contro le attività di tracking è attivare NordVPN su tutti i dispositivi.

Call Center: come ridurre le loro chiamate

Rispetto al passato, oggi i Call Center utilizzano numeri di telefono che sembrano normalissime numerazioni cellulari. Diventa perciò difficile riconoscere una telefonata di un amico o parente che non abbiamo registrato in rubrica da una di telemarketing o teleselling. Per fortuna che in nostro aiuto c’è TrueCaller.

Scarica l’app ufficiale disponibile per Android e Apple, è completamente gratuita. Lavorando come un database social, registra le segnalazioni degli utenti unendole alla sue ricerche e ti avvisa in tempo reale a schermo sulla provenienza della chiamata che stai ricevendo. Addirittura puoi impostarla anche come dialer predefinito.

Ultimo consiglio, anche se non sembra funzionare particolarmente bene, è l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Questa soluzione può diventare utile per evitare chiamate da quei Call Center che rispettano le regole e verificano se sei iscritto oppure no prima di contattarti.

