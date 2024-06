Call Center: cosa fare se il Registro delle Opposizioni non funziona

Il Registro delle Opposizioni è un servizio messo a disposizione dei consumatori per rendere pubbliche le proprie intenzioni in merito a chiamate di telemarketing e teleselling. Purtroppo però sembra che non sia così efficace come era stato annunciato. Infatti, molti utenti lamentano continue telefonate da Call Center che, impunemente, non rispettano alcuna volontà personale dichiarata. Esiste però un metodo che ti permette di bloccare definitivamente tutto questo.

Si tratta di una funzionalità disponibile su tutti gli smartphone e che non costa nulla. Devi solo entrare nelle impostazioni del tuo dialer, ovvero l’app che ti permette di effettuare e ricevere chiamate, e selezionare il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti. In questo modo tutte le chiamate in entrata, se non da contatti registrati in rubrica, verranno bloccate. Riceverai poi un messaggio di notifica indicante il numero di telefono che ha cercato di contattarti.

A tua discrezione potrai verificare se si tratta di una persona reale o di un Call Center inserendolo nella ricerca online del tuo browser. Solitamente se si tratta di numerazioni telefoniche sfruttate per telemarketing e teleselling sono già state segnalate su appositi portali come spam o numeri indesiderati. Così non dovrai rispondere a tutte le telefonate per proporti contratti e altro, ma avrai la certezza di essere contattato solo da chi conosci.

Call Center: il trucco per bloccare chiamate indesiderate

Vuoi dire basta alle chiamate Call Center? Se hai uno smartphone Android con il dialer di Google hai un’impostazione specifica per questo. Devi andare alle impostazioni dell’applicazione che trovi facendo tap sui tre puntini in alto a sinistra. Dopodiché devi selezionare “Impostazioni” e successivamente “ID chiamante e spam”. All’interno di quel menù devi semplicemente attivare “Filtro antispam per le chiamate” e il gioco è fatto.

In questo modo Google ti invierà in tempo reale informazioni utili, come un nome, se il numero di telefono non è nei tuoi contatti oppure un avviso se quello che ti sta chiamando è spam. Così ti proteggi da qualsiasi pericolo come l’ultima telefonata truffa per operazioni sospette sulla tua carta.