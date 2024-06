Operazioni sospette sulla carta: la telefonata truffa che ti cambia la vita

Una nuova telefonata truffa si sta diffondendo tra molti clienti di diverse banche. Un fantomatico operatore, che si presenta come impiegato per l’istituto di credito dove hai aperto il conto corrente, denuncia operazioni sospette o un problema tecnico sulla tua carta di credito o di debito. Il motivo della chiamata è ottenere i codici di accesso per risolvere la situazione intervenendo sul problema o cancellando le operazioni.

Purtroppo, se cadi in questa trappola fornisci l’accesso al tuo conto corrente personale che verrà depredato dei risparmi presenti prima che tu te ne accorga e possa intervenire. Un raggiro che cambia la vita a chi ne diventa vittima. Il problema è che questi criminali sono molto bravi nel creare un rapporto di fiducia con l’interlocutore. Questo è fondamentale per spingerlo a fare ciò che vogliono senza che se ne renda conto.

Questa tecnica viene supportata anche da tecnologie speciali. Queste permettono ai cybercriminali di clonare il numero dell’assistenza della tua banca. In questo modo non insospettiscono il destinatario, che riceve la telefonata truffa, con prefissi esteri o numerazioni strane. Ecco perché è fondamentale prestare molta attenzione quando si ricevono chiamate di questo tipo. Vediamo come puoi difenderti e agire in casi del genere.

Telefonata truffa da finto operatore della tua banca: come difenderti

Dopo aver esaminato le truffe dei Call Center, vediamo ora come reagire nel caso fossi raggiunto dalla chiamata di un finto operatore della tua banca per segnalarti un problema o delle operazioni sospette sulla tua carta? Prima di tutto devi sapere che nessun istituto di credito e suoi dipendenti ti contatteranno telefonicamente per chiederti i codici completi per accedere al tuo conto corrente personale. Questa informazione è utilissima per capire quando ti puoi trovare di fronte a una truffa telefonica.

Inoltre, se hai dei dubbi, il consiglio è quello di concludere immediatamente la chiamata e contattare direttamente la tua banca tramite i canali ufficiali. In questo modo puoi chiedere maggiori informazioni, capire se la segnalazione del problema è reale e, nel caso si trattasse di una truffa telefonica, segnalarla così che le autorità preposte possano fare il loro lavoro.