Cambia per sempre le tue vacanze con un conto multivaluta al TOP

Sogni vacanze senza preoccupazioni? Con un conto multivaluta al TOP come Revolut Premium, ci riuscirai ovunque andrai nel mondo. Stiamo parlando di un mare di vantaggi che ti faranno innamorare ancora di più dei tuoi viaggi. Se ti registri in questo periodo a Revolut, potrai sfruttare il piano Premium per 3 mesi gratuitamente.

Revolut Premium: conto multivaluta al TOP che cambia le tue vacanze per sempre

Prenditi un momento per respirare, perché stiamo per esplorare a fondo quello che offre questo conto. Con il piano Premium di Revolut, puoi convertire somme illimitate di denaro in più di 29 valute. Hai capito bene: senza commissioni, dal lunedì al venerdì. E non è tutto. Puoi anche prelevare fino a 400 euro al mese senza pagare un centesimo di commissione.

Se ami tenerti in forma anche durante le vacanze, Revolut ti propone abbonamenti fitness come Coach di Freeletics. Non dimentichiamo il più grande servizio che cura la sicurezza online: la VPN premium di NordVPN. Già così, potrebbe bastare. Invece no. C’è anche un ghiotto bonus che ti aspetta: risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri. Con tutte queste offerte, sembra quasi che Natale sia arrivato prima.

Per mettere le mani su questo conto pieno di vantaggi, dovrai seguire qualche semplice passo. La prima cosa è andare alla pagina ufficiale di Revolut e inserire nell’apposito spazio il tuo numero di telefono. Ti verrà inviato un link via SMS su cui cliccare per scaricare e installare l’app Revolut. Fatto questo, ti restano da fare due cose: registrarti per aprire il conto ed effettuare l’upgrade a Premium. Adesso, in vacanza, avrai il tuo conto multivaluta al TOP che darà un altro sapore alle tue meritate ferie estive.